La empresa avanza en un proceso que comenzó con la obtención del Sello Oro en 2019, continuó con el primer nivel Platino en 2022 y culminó con esta nueva categoría en 2026. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Claro Dominicana alcanzó el segundo nivel Platino del Sello Igualando RD para el sector privado, una distinción otorgada por el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que reconoce la sostenibilidad de sus políticas y prácticas para promover la igualdad de género en el ámbito laboral.

Con este reconocimiento, la empresa avanza en un proceso que comenzó con la obtención del Sello Oro en 2019, continuó con el primer nivel Platino en 2022 y culminó con esta nueva categoría en 2026.

Sandra Tejeda, directora de Personas y Cultura Organizacional de Claro Dominicana, destacó que la certificación representa la continuidad de una cultura corporativa orientada al bienestar y al respeto de sus colaboradores.

"Nos enorgullece continuar fortaleciendo prácticas que generan bienestar para nuestros colaboradores, sus familias y la sociedad en general", expresó.

Entre las acciones implementadas por la compañía figuran la creación de un Comité de Género permanente, el establecimiento de una Política del Sistema de Gestión para la Igualdad de Género y el desarrollo de programas de capacitación sobre igualdad, prevención de la violencia, salud mental y bienestar integral.

También cuenta con un protocolo para prevenir y detectar situaciones de acoso y violencia, que contempla acompañamiento psicológico especializado.

Evaluación

Como parte de los requisitos de mejora continua, Claro revisó y actualizó aproximadamente 1,700 perfiles y descripciones de puestos de trabajo, además de adecuar 15 documentos corporativos a los lineamientos de la norma NORDOM 775 y los estándares del programa Igualando RD.

La evaluación contempla aspectos como reclutamiento y selección de personal, desarrollo profesional, remuneración y compensación, conciliación laboral y familiar, ambiente de trabajo, salud, calidad de vida y prevención del acoso moral y sexual.

Bienestar e inclusión

La distinción también se vincula con la estrategia de bienestar corporativo Ser Claro, cuyas iniciativas han alcanzado a más de 100,000 personas, de manera directa e indirecta, desde 2019.

De acuerdo con la empresa, estos programas buscan sensibilizar a colaboradores y familiares sobre la igualdad de género, fomentar el uso de un lenguaje inclusivo y fortalecer los mecanismos de prevención y atención de situaciones de acoso laboral, violencia de género y violencia intrafamiliar.

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