La empresa Incociv especializada en ingeniería comercial y construcciones de obras civiles, celebró su sexto aniversario con un almuerzo dedicado al reconocimiento de sus colaboradores y en agradecimiento a las marcas que han confiado en sus servicios a lo largo de su trayectoria.

El encuentro sirvió como espacio para fortalecer los conocimientos del equipo, a través de una capacitación de coaching enfocada en el trabajo en equipo, así como poner en perspectiva su crecimiento.

Durante las palabras de bienvenida, la ingeniera Ciara Matos, directora ejecutiva de Incociv, destacó la importancia de las relaciones construidas con sus clientes y el compromiso de los colaboradores en el desarrollo de cada proyecto.

"Nos llena de satisfacción mirar atrás y ver cuánto hemos construido gracias al compromiso de nuestro equipo y la confianza de las marcas que nos han elegido".

"Cada proyecto ha sido una oportunidad para demostrar nuestra capacidad, fortalecer relaciones profesionales y consolidar vínculos duraderos con nuestros clientes", expresó.

Reconocimientos

Matos recibió en este 2026 el reconocimiento internacional Marca de Confianza , otorgado por Latin American Quality Institute , por su compromiso con la calidad y la innovación.

recibió en este 2026 el , otorgado por , por su compromiso con la calidad y la innovación. En mayo de 2027, será reconocida con el premio Marca Confianza, galardón exclusivo Edición Gold, en la ciudad de Panamá.

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