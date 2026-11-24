Jesús Rojas y Henry Cuevas. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Rostro Perfecto inauguró su nuevo espacio integral de belleza en Megacentro, donde reunió a Rostro Perfecto, Uñas Perfectas y Beauty Studio bajo una propuesta orientada a que sus clientes encontraran sus servicios favoritos en una misma ubicación.

La unión de las tres marcas dio forma a un local más amplio, cómodo y moderno, concebido por y para sus clientes. La apertura respondió al propósito de ofrecer un entorno agradable y práctico para quienes buscaban dedicar tiempo a su cuidado personal.

La combinación de sus propuestas de belleza permitió concentrar distintos servicios dentro de un mismo establecimiento. Con ello, la marca apostó por una experiencia que facilitara organizar las visitas y aprovechar la oferta de las tres marcas sin desplazarse entre diferentes locales.

El establecimiento incorporó la atención todos los días, una facilidad concebida para que los clientes pudieran planificar sus visitas durante la semana o el fin de semana. Esta disponibilidad complementó la propuesta de comodidad del nuevo local y su enfoque en las necesidades de sus visitantes.

El concepto de tres marcas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-33308-pm-07f42928.jpeg El lugar cuenta conlos espacios de Rostro Perfecto, Uñas Perfectas y Beauty Studio. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Durante el acto inaugural, Henry Cuevas y Jesús Rojas, socios fundadores, compartieron el significado de esta apertura.

A continuación, Sheila Cuevas tuvo a su cargo las palabras principales y encabezó el corte de cinta que dio formal apertura al centro. El encuentro permitió dar a conocer el concepto de tres marcas en un mismo lugar y las características de las nuevas instalaciones.

La celebración continuó con un recorrido por las instalaciones, durante el cual los invitados conocieron los espacios de:

Rostro Perfecto

Uñas Perfectas

Beauty Studio