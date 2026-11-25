Decolor by Nicadom amplió su presencia en el mercado dominicano con la inauguración de una nueva tienda en la avenida Santa Rosa, en La Romana, desde donde ofrecerá pinturas, revestimientos y soluciones decorativas dirigidas a profesionales de la construcción, empresas hoteleras y consumidores de la provincia.

La apertura se produce en un contexto de crecimiento de la actividad constructora en el país, que registró una expansión interanual de 7.9 % en agosto de 2026 y un crecimiento acumulado de 7.0 % entre enero y agosto, según cifras del Banco Central de la República Dominicana.

La nueva sucursal busca responder a la demanda de productos especializados para proyectos residenciales, comerciales y turísticos, en una zona donde la empresa mantiene una importante actividad comercial, particularmente con el sector hotelero.

De acuerdo con informaciones de Nicadom, la compañía abastece gran parte de los hoteles de la región Este, a los que ofrece productos de alto rendimiento y asesoría técnica para trabajos de mantenimiento, renovación y terminación de espacios.

Durante la inauguración, Juan Cairo Delgado, presidente de Nicadom, recordó que la empresa tuvo que cerrar sus operaciones en La Romana debido a las circunstancias generadas por la pandemia, por lo que manifestó su entusiasmo ante la reapertura en esta localidad.

El empresario destacó los 26 años de trayectoria de la compañía en República Dominicana, una experiencia que, aseguró, se ha sustentado en la calidad de sus productos, el compromiso con sus clientes y la confianza.

Soluciones para construcción y decoración

El establecimiento cuenta con un portafolio de pinturas y soluciones arquitectónicas de las marcas europeas Isaval, Omar Coatings y Quiadsa. También dispone de servicios de asesoría técnica personalizada, colorimetría y preparación de colores sin costo adicional.

Julissa Castillo, gerente de Marca de Importadora Nicadom, explicó que la propuesta de la empresa busca ofrecer una experiencia de atención que vaya más allá de la venta de productos, mediante la orientación y el acompañamiento a los clientes durante el desarrollo de sus proyectos.

Con esta apertura, Decolor by Nicadom fortalece su red de establecimientos en el país, que incluye sucursales en:

En Santo Domingo: Alma Rosa y Serrallés

y En Punta Cana: Bávaro

Bávaro Santiago

La expansión consolida su apuesta por el mercado dominicano y por una mayor cercanía con los sectores de la construcción, el turismo y la decoración.