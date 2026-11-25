Austria Gómez, Mariano González, Silvia Rosales y María Alejandra. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El Banco Popular Dominicano, Ágora Santo Domingo y La Bodega de Manuel González Cuesta (MGC) presentaron su promoción navideña "Un brindis por el privilegio de coincidir", una iniciativa que premiará a los clientes con botellas de dos vinos españoles por sus consumos durante la temporada festiva.

La promoción estará vigente del 1 al 31 de diciembre y permitirá obtener una botella de Juvé & Camps Reserva de la Familia o Melior de Matarromera 9 Meses a quienes realicen consumos de RD$7,000 o más con tarjetas de crédito, débito personales o Cuotas Popular en los establecimientos participantes de Ágora Santo Domingo.

El canje

La disponibilidad está limitada a 6,000 botellas y el canje se realizará en el estand habilitado en el primer nivel del centro comercial.

Los clientes podrán retirar sus premios de lunes a viernes, de 1:00 de la tarde a 9:00 de la noche, y los sábados y domingos, de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Para los días 23 de diciembre, el horario será de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que el 24 y el 31 de diciembre se realizará de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Una experiencia en torno al vino

Los detalles de la iniciativa fueron presentados el pasado 23 de noviembre durante un encuentro en Rooftop 88, ubicado en el tercer nivel de La Bodega, que reunió a invitados especiales, creadores de contenido y representantes de las empresas participantes.

La actividad contó con las intervenciones de María Alejandra Troncoso, gerente de marca de los vinos incluidos en la promoción; Silvia Rosales, administradora general de Ágora, y Austria Gómez, vicepresidenta de Tarjetas del Banco Popular Dominicano, quienes destacaron el interés de las entidades en ofrecer experiencias a sus clientes durante la Navidad.

La asesora enológica Aneley Cáceres tuvo a su cargo la presentación de las características de las dos etiquetas seleccionadas.

Juvé & Camps Reserva de la Familia es un espumoso elaborado principalmente con uvas Macabeo, Xarel·lo y Parellada, procedentes de viñedos de la bodega en las zonas de Espiells, Can Massana y La Cuscona.

Su trayectoria lo ha convertido en una de las referencias de la casa española, especialmente por su elaboración bajo el estilo brut nature y su crianza prolongada.

La segunda opción es Melior de Matarromera 9 Meses, un tinto elaborado con uvas tempranillo seleccionadas de viñedos propios ubicados en Valbuena de Duero, Valladolid, y Villanueva de Gumiel, Burgos. Su crianza de nueve meses da como resultado un vino que combina frescura, estructura y persistencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/2--keila-rodriguez--y-jean-carlos-villanueva-0a830e70.jpg Keila Rodríguez y Jean Carlos Villanueva. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/3--claudia--pou-y-carla-chalas-9d7f5e01.jpg Claudia Pou y Carla Chalas. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/4--claudia-pou-sandra-quezada-clary-aquino-y-javier-taveras-64e4a6d0.jpg Claudia Pou, Sandra Quezada, Clary Aquino y Javier Taveras (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ ›