Camelia Ilie, rectora de Incae Business School ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Incae Business School ampliará su oferta académica con la incorporación de su primer programa de pregrado en más de seis décadas de historia, una iniciativa con la que busca extender su modelo de formación empresarial a las nuevas generaciones de profesionales de América Latina.

La propuesta, denominada Bachelor of Business Administration + Master in Management (BBA + MiM), fue presentada en República Dominicana durante una clase modelo celebrada en el hotel Sheraton, como parte de la iniciativa Lifelong Learning, orientada a promover el aprendizaje continuo entre su comunidad académica y de graduados.

El nuevo programa representa una expansión de la trayectoria de INCAE en educación de posgrado y formación ejecutiva hacia jóvenes que comienzan su vida universitaria, en un contexto empresarial marcado por los avances de la inteligencia artificial, la transformación digital y los desafíos de la sostenibilidad.

"Con la incorporación del pregrado a nuestro portafolio, ampliamos la dimensión académica de nuestra misión y podremos acompañar a nuestros alumnos a lo largo de toda su trayectoria, desde que inician su formación hasta que llegan a liderar organizaciones", afirmó Camelia Ilie, rectora de INCAE Business School.

Dos títulos en cuatro años

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/octavio-martinez-profesor-incae-business-school-962be3e6.jpeg Octavio Martínez, profesor. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

El BBA + MiM se desarrollará bajo un modelo académico 3+1, que contempla tres años de formación de Bachelor y un cuarto año de Master in Management. Al completar el programa, los estudiantes obtendrán dos títulos académicos en un período de cuatro años.

La metodología combina clases en línea con experiencias presenciales en Costa Rica y Panamá, además de formación práctica mediante estudios de casos, simulaciones, proyectos interdisciplinarios, retos empresariales y pasantías.

Durante el último año, los participantes podrán elegir entre dos concentraciones: Inteligencia Artificial y Sostenibilidad o Tecnología e Innovación, áreas vinculadas con las transformaciones que experimenta el entorno empresarial.

Formación para distintas etapas profesionales

La incorporación del pregrado también busca fortalecer la relación de INCAE con sus graduados y sus familias, al ofrecer nuevas oportunidades de formación para las generaciones que se incorporan al ámbito universitario.

Esta visión se conecta con Lifelong Learning, iniciativa impulsada por Alumni Relations que promueve la actualización profesional mediante encuentros con profesores y expertos internacionales, recursos académicos y condiciones preferenciales para acceder a programas de formación.

Como parte de la presentación en Santo Domingo, Octavio Martínez, profesor de Estrategia de Negocios y director académico del MBA Online de INCAE, impartió la clase modelo «Pensamiento Estratégico y Toma de Decisiones», centrada en el desarrollo de capacidades de análisis y en la toma de decisiones de alto impacto frente a escenarios empresariales complejos e inciertos.

La primera cohorte del programa, denominada Founding Class, comenzará sus clases el 23 de agosto de 2027. Sus integrantes serán los primeros estudiantes de esta nueva etapa académica de la institución.