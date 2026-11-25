Keyli Fígaro, Keren Fígaro, Sara Fígaro, Vianny Fígaro, Kennedy Fígaro, Kennedy Andrés Fígaro, Anny Fígaro y Kendry Fígaro. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Inversiones Fígaro (Infiga) celebró 25 años de trayectoria con una cena de gala en el hotel Sheraton, donde presentó los principales hitos de su desarrollo empresarial y su participación en el crecimiento inmobiliario de Santo Domingo Este.

Durante el encuentro, Kennedy Fígaro, presidente y fundador de la compañía, destacó que la empresa ha desarrollado 17 proyectos residenciales en Prado Oriental y comercializado alrededor de 200 apartamentos desde sus inicios en el sector.

Fígaro recordó los retos que enfrentó durante la construcción de sus primeros edificios en esa localidad, cuando la infraestructura vial todavía era limitada, y señaló que sus iniciativas también contribuyeron al acondicionamiento de los espacios urbanos.

"Podemos decir que fuimos pioneros en esta área de la construcción, específicamente en la zona de entrada en Prado Oriental, porque todo eso era caliche. Yo construía un edificio, pero también asfaltaba ese tramo de calle, porque siempre he tratado de hacer todas las cosas lo mejor posible", expresó.

Los criterios de la empresa

Durante el acto se resaltó los desarrollos más recientes de la empresa, además, el empresario reafirmó la apuesta de Infiga por proyectos residenciales que respondan a criterios de calidad, seguridad, funcionalidad, integridad e innovación.

Además del desarrollo de edificaciones, la compañía ofrece servicios de:

Comercialización de apartamentos y terrenos

y terrenos Administración y alquiler de inmuebles

y alquiler de inmuebles Asesoría inmobiliaria.

Con un enfoque principal en Santo Domingo Este, Infiga conmemora su primer cuarto de siglo en un sector marcado por la expansión residencial y la transformación urbana de esta demarcación.