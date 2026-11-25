Philip Morris Dominicana anunció el lanzamiento de la campaña "Menores de edad libres de vape", una iniciativa que busca fortalecer la concienciación en puntos de venta sobre la importancia de verificar la edad de los consumidores y rechazar la venta de vapeadores a menores de edad.

La campaña forma parte de una plataforma regional de Philip Morris International (PMI) que se implementa en diferentes mercados de Centroamérica y el Caribe, promoviendo acciones concretas para involucrar a detallistas y comerciantes como aliados clave en la prevención del acceso de menores a productos dirigidos exclusivamente a adultos.

La iniciativa se desarrolla a través de una serie de piezas visuales dirigidas a propietarios y colaboradores de puntos de venta, utilizando mensajes directos que apelan a la responsabilidad individual de quienes participan en la comercialización de productos con nicotina.

Entre los mensajes destacan: "Si un menor de edad te pide vape, dile no", acompañado de llamados como "Haz lo correcto, aunque nadie te vea", "Tú sabes de ventas. Que no te compren con ninguna excusa" y "Vender a un menor de edad es un problema mayor", recordando que cada decisión responsable en el punto de venta contribuye a mantener estos productos fuera del alcance de los menores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/philip-otra-2-7fc51ae5.jpeg Raúl de León, Gerente de Comunicación Externa de República Dominicana y el Caribe de Philip Morris Dominicana, presenta la campaña Menores de edad libre de Vape. (SUMINISTRADA)

Las piezas también resaltan la importancia de solicitar identificación al momento de la compra y presentan a los comerciantes como actores esenciales en la solución de esta problemática.

Bajo el mensaje central de la campaña, Philip Morris busca reforzar el rol que desempeñan los puntos de venta como primera línea de prevención frente al acceso de menores de edad a productos con nicotina.

Durante 2026, Philip Morris Dominicana ha continuado fortaleciendo sus programas de comercio responsable mediante la implementación del programa Youth Access Prevention (YAP) o Underage Access Prevention (UAP), impactando este año más de 13,840 puntos de venta a nivel nacional con materiales educativos, actividades de sensibilización y recordatorios sobre la importancia de verificar la mayoría de edad antes de realizar una venta de productos con nicotina.

"Prevenir el acceso de menores de edad a los productos de tabaco y nicotina siempre ha sido un pilar fundamental de la manera en que operamos en PMI. No solo porque los reguladores lo esperan o porque nuestros grupos de interés lo exigen, sino, más importante aún, porque es lo correcto".

Los productos con nicotina están dirigidos exclusivamente a adultos. Prevenir el acceso de menores exige la participación responsable de autoridades, comercios, fabricantes, padres y sociedad

En este esfuerzo, los puntos de venta cumplen un papel esencial al verificar la edad de sus clientes y rechazar cualquier intento de compra por parte de un menor", afirmó Juan Ignacio Suárez, director general de Philip Morris para Caribe, Centroamérica y Región Andina.

La campaña cobra especial relevancia en un contexto en el que autoridades sanitarias, organismos internacionales y expertos en salud pública han manifestado preocupación por el aumento del uso de productos de vapeo entre adolescentes y menores de edad en distintos mercados alrededor del mundo.

Esta realidad exige la participación coordinada de autoridades, fabricantes, comerciantes, padres, educadores y sociedad civil para prevenir el acceso de menores a productos destinados exclusivamente a consumidores adultos.

Asimismo, Philip Morris Dominicana considera necesario continuar impulsando un marco regulatorio moderno que contribuya a proteger a los menores de edad.

La compañía entiende que existe una oportunidad para avanzar hacia una regulación específica que contemple expresamente la prohibición de venta de productos de vapeo a menores de edad, así como requisitos de registro, trazabilidad y controles de calidad para estos productos.

La ausencia de estándares regulatorios específicos para los vapeadores dificulta la supervisión efectiva del mercado y puede facilitar la circulación de dispositivos de procedencia desconocida, productos adulterados o potencialmente asociados a sustancias ilícitas.

Un marco regulatorio moderno permitiría fortalecer la protección de los consumidores, promover la comercialización responsable y elevar los controles sobre los productos que ingresan al mercado.

Campaña

"Menores de edad libres de vape" constituye el inicio de una agenda de trabajo de largo plazo. Como parte de esta estrategia, la campaña continuará desarrollándose durante 2026 y 2027 con nuevas acciones de educación, sensibilización y fortalecimiento de buenas prácticas comerciales dirigidas a los puntos de venta y otros actores relevantes del ecosistema comercial.

La campaña representa una iniciativa regional de largo alcance que PMI viene implementando en Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la prevención del acceso de menores a productos con nicotina y promover una cultura de responsabilidad compartida entre comerciantes, consumidores adultos, autoridades y sociedad en general.

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