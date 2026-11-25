La chef brasileña Tássia Magalhães trajo todo su sabor al Culinary Weekend Puntacana 2026. ( CEDIDA POR CULINARY WEEKEND )

La gastronomía tiene la capacidad de contar historias, acercar culturas y despertar recuerdos a través de los sabores.

Esa fue parte de la experiencia que vivieron los asistentes a la quinta edición de Culinary Weekend, la cita gastronómica organizada por Puntacana Resort, que los días 20 y 21 de noviembre reunió en Tortuga Bay Puntacana a la chef brasileña Tássia Magalhães.

Reconocida como Latin America´s Best Female Chef 2025, Magalhães llegó a República Dominicana con una propuesta que habla de sus raíces, sus influencias y su manera de entender la cocina contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/diego-gonzalez-y-alejandrina-senior-479a406d.jpg Diego González y Alejandrina Senior en el Culinary Weekend. (CEDIDA PORCULINARY WEEKEND)

Al frente de Nelita, restaurante de São Paulo que ocupa el puesto número 12 de Latin America´s 50 Best Restaurants 2025, ha construido una identidad propia a partir de la tradición italiana, los ingredientes de Brasil y una mirada creativa sobre los productos y las técnicas.

Pero su trabajo no se limita a lo que sucede en el plato. Desde que abrió Nelita en 2021, la chef ha apostado por un equipo integrado exclusivamente por mujeres, con el propósito de impulsar su participación y abrir nuevas oportunidades de crecimiento y liderazgo en el sector gastronómico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/chef-tassia-magalhaes-y-danyel-steilnle-2a09f5c3.jpg La chef brasileña Tássia Magalhães junto aDanyel Steinle, sommelier jefe de Nelita. (CEDIDA POR CULINARY WEEKEND)

El restaurante, además, lleva el nombre de su madre, una figura fundamental en su historia y una de sus grandes fuentes de inspiración.

Un recorrido de seis tiempos

Esa combinación de identidad, memoria y creatividad llegó a la mesa durante una cena de seis tiempos, en la que los comensales pudieron acercarse a la filosofía culinaria de Magalhães.

El menú propuso un recorrido de sabores y texturas que comenzó con puerro acompañado de anacardos y menta, y continuó con gnocchi de ricotta y parmesano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/bunuelo-y-trucha-05b456d0.jpg Menú de la chefTássia Magalhães para Culinary Weekend. (CEDIDA POR CULINARY WEEKEND) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/coco-pina-y-merengue-c3fb92e4.jpg Menú de la chef Tássia Magalhães para Culinary Weekend. (CEDIDA POR CULINARY WEEKEND) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/codorniz-cebollas-y-chocolate-7e9580c7.jpg Menú de la chef Tássia Magalhães para Culinary Weekend. (CEDIDA POR CULINARY WEEKEND) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/puerro-maranon-y-menta-16e6b53e.jpg Menú de la chef Tássia Magalhães para Culinary Weekend. (CEDIDA POR CULINARY WEEKEND) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/couvert--caldo-de-maiz-18d8a85b.jpg Menú de la chef Tássia Magalhães para Culinary Weekend. (CEDIDA POR CULINARY WEEKEND) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/langostino-bisque-y-melon-cantalupo-7a819cbb.jpg Menú de la chef Tássia Magalhães para Culinary Weekend. (CEDIDA POR CULINARY WEEKEND) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/noquis-ricotta-y-parmesano-374636aa.jpg Menú de la chef Tássia Magalhães para Culinary Weekend. (CEDIDA POR CULINARY WEEKEND) ‹ ›

La experiencia avanzó hacia combinaciones más atrevidas, como los langostinos con bisque y melón cantalupo, y la codorniz con cebollas y chocolate.

El cierre estuvo a cargo de un postre de coco, piña y merengue, que aportó un contraste fresco y delicado al menú.

Cada preparación encontró su complemento en una selección de vinos realizada por Thomas Desroches, sommelier de Puntacana Resort.

El maridaje también tuvo su protagonismo: los langostinos con bisque y melón cantalupo se acompañaron de un champagne rosé Blason de Perrier-Jouët, cuyas notas frutales y frescura armonizaron con los matices del plato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/chef-tassia-magalhaes-80a4f49e.jpg La chefTássia Magalhães ultima detalles del menú. (CEDIDA POR CULINARY WEEKEND)

Para la codorniz con cebollas y chocolate, la elección fue un vino de Casa Tés, del Valle de Grama, mientras que el postre encontró su contrapunto en un Riesling Spätlese de la región alemana de Mosela, una combinación que equilibró el dulzor y la frescura de los últimos bocados.

Más allá de la cocina

La visita también fue una oportunidad para compartir experiencias y conocer de cerca el trabajo del equipo gastronómico del resort. Para Magalhães, el intercambio fue tan importante como la experiencia de presentar su cocina ante un nuevo público.

"Mi experiencia en Punta Cana ha sido maravillosa, tanto a nivel profesional como personal. Tener la oportunidad de compartir mi cocina, descubrir nuevos sabores y culturas, y cocinar junto a profesionales tan talentosos ha sido muy enriquecedor", expresó.

La chef también destacó la hospitalidad recibida y los vínculos que surgieron durante su estancia. "Me llevo el recuerdo de dos cenas increíbles, la calidez y la hospitalidad de su gente, y amistades que, sin duda, formarán parte de mi historia. Me voy con el corazón lleno y con muchas ganas de volver", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/elvyn-sosa-leslie-mella-82e529c0.jpg Elvyn Sosa y Leslie Mella en el Culinary Weekend. (CEDIDA PORCULINARY WEEKEND)

Con cinco ediciones, Culinary Weekend se ha consolidado como un encuentro para descubrir otras maneras de entender la gastronomía y acercarse al trabajo de figuras destacadas de la cocina internacional.

Cada edición suma nuevas influencias y estilos, al tiempo que crea un espacio para el intercambio entre chefs, profesionales del sector y amantes de la buena mesa.

La participación de Tássia Magalhães aportó a esta entrega una mirada latinoamericana que conecta tradición e innovación, pero también pone sobre la mesa una conversación necesaria sobre el papel de las mujeres en la industria gastronómica.

Una experiencia en la que, además de disfrutar de nuevas combinaciones, los asistentes pudieron conocer las historias, las convicciones y la sensibilidad que dan forma a una cocina.