Al centro, el rector de la Unphu, Miguel Fiallo Calderón, junto a los galardonados con la Excelencia con Evidencia: Janina Mercedes Rosado Peralta, Evelyn Adams, Rafael Blanco, María Elena Vásquez, Daniel Vicente Taveras y Ramón Tallaj. ( SAMIL MATEO )

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) reconoció a 18 de sus egresados por sus aportes al desarrollo de la sociedad, durante la primera edición de la Gala Orgullo UNPHU 2026, una celebración que reunió a representantes de distintas generaciones de profesionales, autoridades académicas, familiares e invitados especiales.

La actividad se realizó bajo el lema «Seis décadas de excelencia que trasciende», como parte del programa conmemorativo del 60 aniversario de la institución, fundada en 1966.

Durante su intervención, el rector de la Unphu, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, también egresado de la universidad, destacó que el verdadero impacto de una institución educativa se refleja en el desempeño de quienes pasan por sus aulas.

«Hace más de veinte años me preguntaron cómo iba la UNPHU y respondí: la universidad va como van sus egresados», expresó, al señalar que la excelencia adquiere sentido cuando el conocimiento y la ética se ponen al servicio del bien común.

Distinciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/img-20261125-wa0432-bced483f.jpg El evento tuvo lugar en el auditorio de la universidad. (SAMIL MATEO)

Los reconocimientos fueron distribuidos en cinco categorías. En Legado Vivo fueron distinguidos Ana María Pellerano Paradas, Jaime Óscar González Hernández, Reymond Alberto Martínez Núñez y Freddy Natiaski Marmolejos.

En Excelencia con Evidencia recibieron galardones Janina Mercedes Rosado Peralta, Evelyn Adams, Rafael Blanco, María Elena Vásquez, Daniel Vicente Taveras y Ramón Tallaj.

Mientras que Sina del Rosario, Virginia Cabral y Elízabeth Marisol Pérez Duval fueron reconocidas en Humanismo Sostenible.

En Innovación con Propósito resultaron distinguidos Jeanet Francisco Ulloa, Juan Manuel Bisso y Jesús Leonardo de la Cruz. La categoría Comunidad que Trasciende reconoció a Thaís Herrera y Rafael Ortiz Quezada.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU), Rosa Milagros Abreu Debord, resaltó el papel de esta entidad en la protección de los principios, el patrimonio y la continuidad del proyecto educativo.

En representación de los homenajeados, el economista y empresario Rafael Blanco llamó a mantener el vínculo con la universidad y continuar abriendo oportunidades para las nuevas generaciones.

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