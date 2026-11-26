Con una propuesta centrada en la atención integral de la salud renal, la prevención y el acompañamiento humano de los pacientes, Almena Renal Care inauguró su centro especializado en Santo Domingo, una iniciativa que busca ofrecer atención médica multidisciplinaria a niños, adolescentes y adultos.

El proyecto nace de la visión compartida de sus fundadores, el doctor Limber Rojas, la doctora Mavel Almonte, el doctor Franklin Mena y Nicole Portes, quienes unieron sus experiencias médicas y empresariales para desarrollar un modelo de atención que coloca al paciente y su familia en el centro de cada decisión.

La propuesta contempla servicios de nefrología de adultos, nefrología pediátrica, cardiología, nutrición y psicología, con un abordaje que acompaña al paciente desde la prevención y la detección temprana hasta el tratamiento y seguimiento de las enfermedades renales.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el testimonio de Ivana e Isabela, dos jóvenes que conocieron al doctor Franklin Mena cuando tenían 12 años y recibieron un diagnóstico de síndrome nefrótico en agosto de 2018.

En su intervención, recordaron cómo la enfermedad transformó su cotidianidad y la de su familia, al obligarlas a permanecer en casa y alejarse temporalmente de actividades como asistir al colegio. También destacaron el acompañamiento del especialista, a quien describieron como una figura de confianza y apoyo durante los momentos de incertidumbre.

"El doctor Mena siempre ha estado pendiente de nosotras. Se convirtió en parte de nuestra familia", expresaron al recordar las consultas, las llamadas de sus padres y las explicaciones que les ayudaron a comprender su condición.

La experiencia también tuvo un impacto en sus proyectos de vida. Ambas jóvenes explicaron que el acompañamiento recibido despertó en ellas el interés por estudiar Medicina, al comprender que detrás de cada diagnóstico existe una persona, una familia y muchas preguntas que necesitan respuestas.

Atención especial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/img-20261125-wa0454-fd761a93.jpg Mariel Lugo Guzmán, ,Isabella Tejada e Ivanna Tejada, junto a los doctores Mena y Rojas. (SAMIL MATEO)

Durante su discurso inaugural, el doctor Limber Rojas, nefrólogo y socio fundador, resaltó la importancia de combinar la excelencia médica con la sensibilidad humana, al reconocer que cada paciente tiene una historia, necesidades particulares y una realidad que merece ser comprendida y atendida.

La apertura del centro también representa una oportunidad para que pacientes pediátricos y adultos reciban seguimiento especializado en un mismo espacio, con profesionales de distintas áreas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

La ceremonia reunió a profesionales del sector salud, representantes de instituciones y relacionados con el proyecto. Incluyó el corte de cinta, la bendición de las instalaciones y un brindis con los invitados.

Almena Renal Care está ubicado en la avenida Independencia, en Gazcue.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-75934-pm-70f61f0e.jpeg Nicole Portes, Franklin Mena, Mavel Almonte y Limber Rojas, durante el corte de cinta.