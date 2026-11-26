El periodismo, la literatura y la memoria histórica se encontraron en la primera sesión del Club de Lectura Zumzumneando, una iniciativa promovida por la periodista Isabel López, socia fundadora del Grupo Editorial Loro, que abrió su ciclo de encuentros con la escritora Emilia Pereyra y su novela histórica Cuando gemía la patria.

La actividad se celebró el miércoles 25 de noviembre en la sala del Teatro Alternativo, en Santo Domingo, con el apoyo del Banco Popular, y convocó a lectores de distintas generaciones interesados en conocer los procesos históricos dominicanos a través de la narrativa.

Durante el encuentro, Pereyra compartió fragmentos de su obra y conversó con los participantes sobre el vínculo entre el ejercicio periodístico, la investigación documental y la construcción de historias ambientadas en el siglo XIX, particularmente en el período de la Anexión a España y los acontecimientos que antecedieron a la Guerra de la Restauración.

La autora, periodista y narradora nacida en Azua de Compostela, abordó aspectos de la vida cotidiana bajo las tensiones políticas de la época, las divisiones que atravesaban el entorno familiar y la importancia de rescatar las experiencias de personajes anónimos en la reconstrucción de la historia.

Pereyra es egresada de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 2019 y el Premio Enriquillo de Novela Histórica 2020.

Un espacio para todos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-54452-pm-a8e89b39.jpeg EmiliaLos niños y adolescentes de siete a 13 años participaron en ejercicios creativos y de iniciación a la crónica, mientras que los jóvenes y adultos de 14 a 25 años debatieron sobre las posturas históricas frente a la Anexión de 1861. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La jornada también incorporó actividades de lectoescritura adaptadas a diferentes edades.

Los niños y adolescentes de siete a 13 años participaron en ejercicios creativos y de iniciación a la crónica, mientras que los jóvenes y adultos de 14 a 25 años debatieron sobre las posturas históricas frente a la Anexión de 1861, sus paralelismos con el presente y las posibilidades de desarrollar propuestas narrativas transmedia.

Uno de los temas centrales del intercambio fue el papel de las mujeres en los conflictos políticos del siglo XIX, junto con la vigencia de conceptos como soberanía y ciudadanía. También se compartieron recursos para profundizar en este período, entre ellos los documentos disponibles en el Archivo General de la Nación.

El Club de Lectura Zumzumneando continuará sus encuentros hasta junio, con sesiones dedicadas a las obras y trayectorias de Maritza Florentino, Arlette Pichardo, Domingo Abreu Collado, Lorena Oliva, María José Rincón y Avelino Stanley.