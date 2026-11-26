Eduardo Mejía, Marylin Diaz, Juana Jhoselyn Jerez y Viana Camacho. ( CEDIDA POR LA AUTORA )

La vida dentro de un aula está llena de historias que van mucho más allá de las lecciones y los libros de texto.

Hay experiencias, aprendizajes, emociones y encuentros que dejan huellas tanto en los estudiantes como en quienes dedican su vida a enseñar.

Precisamente de ese universo nace Cuentos de una maestra desde el ocaso, la obra con la que la maestra y escritora Juana Jhoselyn Jerez comparte algunas de las vivencias y reflexiones que ha acumulado durante su trayectoria en el sistema educativo dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-113341-am-2-262f0d71.jpeg La maestra y escritora Juana Jhoselyn Jerez. (CEDIDA POR LA AUTORA)

La publicación fue presentada en un acto organizado por el Departamento de Cultura de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), en Sánchez Ramírez, donde se dieron cita autoridades académicas y educativas, estudiantes e invitados especiales.

La actividad comenzó con las palabras de bienvenida de Herminio Vásquez, vicerrector académico de la institución.

Posteriormente, Bélgica Argentina Lazala, maestra, escritora y crítica de arte, tuvo a su cargo la presentación de la obra, acercando a los asistentes a esta propuesta literaria que encuentra en las experiencias cotidianas de la enseñanza su principal inspiración.

Una mirada a las historias detrás de la enseñanza

El encuentro también permitió conocer más sobre la trayectoria de la autora. La lectura de su semblanza estuvo a cargo de Virginia Suriel, directora regional de Educación 16-Cotuí, mientras que Viana Mariel Camacho Mora, estudiante de Artes Visuales del Politécnico Juan Sánchez Ramírez, presentó las ilustraciones que acompañan el libro.

Como parte de la jornada, Jerez realizó una entrega de ejemplares a la Biblioteca Rogelio Delgado Bogaert, contribuyendo así a que la publicación esté disponible para la comunidad académica y los lectores interesados en las historias vinculadas al mundo educativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-113341-am-1-61b29b73.jpeg Público en la puesta en circulación. (CEDIDA POR LA AUTORA)

Doctora en Ciencias de la Educación y formadora de formadores, Juana Jhoselyn Jerez cuenta con una amplia experiencia profesional en el sistema educativo dominicano.

Su trabajo también se ha extendido al ámbito de la investigación y la escritura, con artículos científicos, ensayos y publicaciones como Reflexiones sobre la enseñanza de la lectura y la escritura y Vivir para soñar.

Con esta publicación, Jerez amplía su bibliografía dedicada a la educación y la reflexión pedagógica, al tiempo que incorpora al panorama literario dominicano relatos inspirados en su experiencia como docente.