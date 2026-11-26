El hotel Sublime Samaná inicia una nueva etapa con Sublime Redefined, un concepto que combina la renovación de sus espacios con una propuesta de hospitalidad que integra gastronomía y bienestar.

La reapertura se celebró durante un fin de semana que reunió a invitados, representantes de marcas internacionales y amantes de la gastronomía en una programación diseñada para presentar esta nueva visión del hotel boutique ubicado en Las Terrenas.

Las actividades comenzaron el viernes con Welcome Sunset Cocktail x Aperol Spritz, un encuentro frente al mar que dio paso a la agenda del sábado. Ese día, los invitados participaron en un brindis junto a Laurent-Perrier y recorrieron una boutique artesanal instalada en Palapa Lounge.

Uno de los momentos centrales fue Taste of Sublime x The Macallan, una cena de cinco tiempos diseñada por el chef hondureño Luis Rodolfo Maier, con un maridaje de expresiones de 12, 15 y 18 años de la reconocida casa escocesa de whisky.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/samana-2-d66ec463.jpg Lambí acevichado. (SUMISTRADA)

Una cena para explorar sabores y matices

La experiencia comenzó con un lambí acevichado, preparado con leche de coco y vinagreta de manzana verde. La propuesta se acompañó de The Macallan 12 años, una expresión de perfil dulce y equilibrado.

El segundo tiempo presentó la interpretación del chef de una baleada hondureña con toque dominicano: una catibía de yuca rellena de plátano maduro y queso frito, servida con salsa de habichuelas y cebolla encurtida. Este plato también estuvo acompañado por The Macallan 12 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/samana-3-08e8d4b2.jpg Crema y carpaccio de auyamas. (SUMINISTRADA)

Luego, llegó una crema y carpaccio de auyamas con crema de parmesano, aceite de oliva y semillas de calabaza tostadas. Para este plato se eligió The Macallan 15 años, cuyo perfil combina notas dulces y especiadas, aportando mayor profundidad al maridaje.

Como plato fuerte, Maier presentó un lingote de Rib Eye con puré de coliflor y salsa de cacao, acompañado igualmente por el whisky de 15 años.

El cierre dulce estuvo a cargo de Vainilla Dominicana y Guayaba, un postre de helado de vainilla, coulis de guayaba, caramelo y tulie, terminado con aceite de oliva y lascas de sal. La propuesta se acompañó de The Macallan 18 años, una expresión de mayor maduración y complejidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/samana-4-19dfa3f0.jpg Sublime Mindful Morning x Kalma Wellness House por Dominique Barkhausen. (SUMINISTRADA)

El domingo, la programación concluyó con Sublime Mindful Morning x Kalma Wellness House, una mañana dedicada al bienestar que incluyó una sesión de yoga flow guiada por Dominique Barkhausen, una estación de hidratación natural y un brunch saludable.

Sus ejecutivos adelantaron que buscan dar continuidad a este tipo de encuentros durante el año, con actividades gastronómicas y de bienestar que también estarán abiertas a la comunidad de Las Terrenas mediante reserva previa.

Una renovación que conserva su esencia

La propuesta Sublime Redefined no se limita a la programación de actividades. También comprende una transformación de las instalaciones, las áreas exteriores y las unidades de alojamiento, con la incorporación de elementos de diseño contemporáneo y nuevas comodidades, sin perder la privacidad y la conexión con la naturaleza que caracterizan al hotel.

El proyecto fue concebido por Claudio Natella, coordinador general de Operaciones de VIVA Resorts, y ejecutado por Gianluca Nurchis, gerente general del hotel, junto a Paola Conde, Rooms Division Manager de Sublime Samaná.

"Esta nueva etapa refleja nuestro interés por seguir elevando la experiencia de quienes nos visitan, cuidando aquello que siempre ha distinguido a Sublime Samaná. Hemos prestado especial atención a los espacios, al confort y a los detalles que hacen de cada estancia una experiencia personal, sin perder nuestra conexión con el entorno", expresó Nurchis.

Entre las mejoras figuran la incorporación de piedra volcánica egipcia en las casitas, la restauración de elementos de madera, nuevos acabados y mobiliario, comodidades tecnológicas y trabajos de paisajismo.

El complejo cuenta con 36 unidades que reúnen 69 habitaciones, distribuidas entre suites de una y dos habitaciones, y villas de dos y tres habitaciones. Algunas disponen de acceso directo al canal de piscinas y terrazas en la azotea con vistas al mar.

Miembro de Small Luxury Hotels of the World desde 2012, finalista en la categoría Best Resort de los SLH Awards 2025 y seleccionado para la Guía Michelin de hoteles 2026, Sublime Samaná continúa desarrollando su propuesta dentro de la hotelería boutique de lujo en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/samana-7-bcc5f03b.jpg Rafael Papo Blanco Canto y Beatriz Tejeira de Blanco. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/samana-8-a7232577.jpg Keila Rodríguez y Wenceslao Espinosa. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/samana-9-59a5bfa2.jpg Jennifer Mera y Alicia Mera. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/samana-10-efd6b528.jpg Edgar Ivan Del Toro y Ana Lluberes de Del Toro. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/samana-11-809c7084.jpg Raúl Del Toro, Natalia Ureña, Gabriela Del Toro y Luis Del Toro. (SUMINISTRADA) ‹ ›

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