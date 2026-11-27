Autoridades de CEF-Santo Domingo acompañan a un grupo de los nuevos profesionales graduados durante la ceremonia de investidura. ( SUMINISTRADA )

CEF- Santo Domingo celebró durante octubre y noviembre de 2026 dos ceremonias de graduación que reunieron a 335 profesionales de distintas áreas de especialización.

La institución invistió a 82 profesionales en su graduación extraordinaria del 24 de octubre y a 253 en la ceremonia ordinaria del 19 de noviembre, lo que refleja su apuesta por el fortalecimiento del talento y las capacidades profesionales en el país.

La graduación ordinaria se celebró el 19 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en el Auditorio Casa San Pablo. La ceremonia tuvo como oradora invitada a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y contó con la intervención de Arturo de las Heras, presidente del Grupo Educativo CEF- Udima.

La toma de juramento estuvo a cargo de Luisa Taveras, rectora de CEF- Santo Domingo, acompañada por Eugenio Lanzadera Arencibia, rector de la Universidad CEF-UDIMA. Las palabras de cierre fueron pronunciadas por Joaquín Espallargas, CEO del Grupo Educativo CEF- UDIMA.

La promoción de noviembre incluyó 218 graduandos de CEF- Santo Domingo y 35 de CEF- Udima. Sus estudios abarcaron programas como las maestrías en Dirección Económico-Financiera, Dirección y Administración de Empresas, Dirección y Gestión de la Administración Pública, Dirección Comercial y Mercadeo, Marketing Digital y Redes Sociales, y Gestión Humana.

Los programas de Udima comprendieron, entre otros, Educación Inclusiva, Recursos Digitales para la Educación, Seguridad y Geoestrategia, Gestión Aeroportuaria, Logística y Energías Renovables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-27-at-105555-am-dd286049.jpeg Suministrada (LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, RAQUEL PEÑA, DURANTE SU DISCURSO.)

Durante su ponencia, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, enfatizó que la competencia global, las disrupciones tecnológicas, los cambios en las cadenas de suministro y las nuevas formas de producción están transformando las industrias, las empresas y los empleos, por lo que la formación especializada resulta crucial.

"Es precisamente ahí donde la formación especializada que ustedes han recibido tiene mucho que aportar", dijo Peña a los graduandos.

La vicemandataria también reconoció el esfuerzo de CEF- Udima de proporcionar a sus estudiantes una formación con perspectiva internacional, que les permita conocer las transformaciones que están ocurriendo en el mundo, para que esas experiencias también puedan ser aprovechadas en el país, desde las distintas especialidades.

En representación de los graduandos de CEF- Santo Domingo, Viena Cristal Gómez de los Santos destacó la importancia de la formación continua y del pensamiento estratégico para afrontar los desafíos del entorno profesional.

"La cancha ya nos era familiar. Hoy volvemos a ella con mejores preguntas, nuevas herramientas y mucho que aportar", expresó en su mensaje preparado para la ceremonia.

Por parte de Udima, Luis Alberto García Lizardo subrayó el valor de las oportunidades de formación y agradeció el respaldo del programa de becas internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

En su discurso, recordó que "el verdadero valor de lo aprendido no radica en el diploma que hemos recibido, sino en cómo lo pondremos al servicio de la sociedad".

De su lado, Arturo de las Heras, presidente del Grupo Educativo CEF- Udima, quien además apadrinó esta promoción de CEF-Santo Domingo, felicitó a los graduandos y los animó a mantener una estrecha vinculación con su alma mater, ya sea mediante nuevos programas de formación, la docencia o su participación en la Asociación de Antiguos Alumnos.

Asimismo, destacó la importancia de continuar fortaleciendo esta comunidad académica, que forma parte de una familia educativa con más de 700,000 egresados en todo el mundo. "El esfuerzo, el mérito y la formación de calidad son el mejor ascensor social y el verdadero motor de progreso", expresó.

Cerró el acto Joaquín Espallargas, CEO del Grupo Educativo CEF- Udima, quien dirigió un mensaje a los recién graduados.

"Cierran una etapa para abrir otra en la que convivirán con tres nuevas responsabilidades: la primera es hacia la sociedad, la cual deben hacer mejor aportando su valor; la segunda es la de su universidad hacia ustedes, ya que esta siempre será su casa y desde aquí les brindaremos el apoyo profesional que necesiten; y la tercera, su responsabilidad hacia CEF- Santo Domingo, su universidad, dado que sus acciones y su actividad profesional son el sello de calidad de nuestra labor".

Una primera graduación dedicada al liderazgo educativo

La ceremonia ordinaria dio continuidad a la graduación extraordinaria celebrada el 24 de octubre en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

En esa ocasión, CEF- Santo Domingo invistió a 82 profesionales de las regionales educativas de Nagua y Santiago de los Caballeros, integrantes de la primera promoción de la Maestría en Dirección y Gestión de Centros Educativos, tras 18 meses de formación especializada.

Durante referida ceremonia, que contó con representantes del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), la rectora Luisa Taveras resaltó la responsabilidad de los nuevos directivos en la mejora de los aprendizajes.

"Un director no es simplemente un gestor administrativo; es, ante todo, el principal líder pedagógico de esa comunidad", afirmó.

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