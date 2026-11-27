La residencia de la Unión Europea fue escenario de un encuentro en el que las conversaciones fluyeron sin prisas ni formalismos. El embajador Raúl Fuentes Milani ofreció una recepción a la que asistió un selecto grupo de representantes de medios de comunicación y diplomáticos.

Las carcajadas, las conversaciones espontáneas y hasta esos momentos en los que nadie quiere pestañear para no perderse una palabra de lo que escucha fueron parte de una velada que transcurrió en un ambiente de camaradería.

A cada invitado, Fuentes Milani lo recibió con calidez e interés, dejando ver esa faceta del anfitrión cercano que propicia encuentros más allá de las formalidades diplomáticas.

Con el paso de las horas llegó el momento más formal de la noche: el discurso. El diplomático explicó que esta era la primera ocasión en que reunía a representantes de los medios de comunicación desde su llegada al país y describió la convocatoria, con cierta complicidad, como una "cita a ciegas".

La expresión tenía su razón de ser. Aunque, como diplomático, es un consumidor habitual de noticias y escucha hablar de los periodistas prácticamente a diario, todavía no había tenido la oportunidad de conocerlos personalmente.

Agenda internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/img-20261127-wa0221-71542bd6.jpg El encuentro se llevó a cabo en la residencia diplomática. (SAMIL MATEO)

Fuentes Milani aprovechó la ocasión para compartir la visión de la Unión Europea sobre su relación con República Dominicana. "Queremos ser un socio en la defensa de los valores que compartimos", afirmó, al referirse a principios como la soberanía, el imperio de la ley y el multilateralismo.

En su intervención también abordó asuntos de la agenda internacional, entre ellos la guerra en Ucrania, afirmando "Rusia no ganará la guerra". Abordó la situación de Haití, el cambio climático y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Sobre Haití, destacó que la Unión Europea mantiene un compromiso de cooperación que incluye 320 millones de euros de ayuda no reembolsable hasta 2027 y más de 50 millones de euros en asistencia humanitaria. Asimismo, defendió la importancia de los esfuerzos multilaterales para contribuir a la estabilización del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/img-20261127-wa0226-f2f3d5fb.jpg El embajador Raúl Fuentes Milani durante su discurso. (SAMIL MATEO)

En materia económica, recordó que la Unión Europea es el primer inversor y el segundo socio comercial de República Dominicana en bienes y servicios. También resaltó las oportunidades de cooperación en energía renovable, telecomunicaciones, transporte sostenible, agua y saneamiento.

El cierre de su intervención estuvo dedicado a los medios de comunicación. El diplomático reconoció el papel de los periodistas en la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de un debate público informado.

En tiempos de creciente desinformación y polarización, sostuvo, el periodismo libre adquiere una relevancia aún mayor, al considerar la libertad de prensa una condición indispensable para el funcionamiento de la democracia.