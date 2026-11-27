Prominsa celebra Encuentro Empresarial 2026
La actividad propició el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de alianzas estratégicas para impulsar la innovación y el desarrollo de la industria energética
Prominsa, empresa especializada en la fabricación, importación, reconstrucción y mantenimiento de transformadores eléctricos, celebró su Encuentro Empresarial 2026, una actividad que congregó a clientes, distribuidores, aliados comerciales y profesionales vinculados al sector eléctrico.
El encuentro fue concebido como un espacio para fortalecer las relaciones comerciales, compartir experiencias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento en una industria clave para el desarrollo económico y la infraestructura energética.
Durante la actividad, el presidente de Prominsa, ingeniero José Ángel Rodríguez, destacó la importancia de promover la colaboración y la innovación como pilares para responder a los desafíos de la industria.
"A través de este encuentro, Prominsa reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector eléctrico, apostando por relaciones comerciales sostenibles, soluciones especializadas y una visión orientada a los desafíos y oportunidades del futuro energético", expresó Rodríguez.
Alianza estratégica
En esta edición, Moretran participó como aliado estratégico, sumándose a la iniciativa y respaldando el propósito de fomentar la integración y el intercambio de conocimientos entre los distintos actores del sector.
La jornada también puso de relieve el valor de las alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo tecnológico y avanzar hacia una industria eléctrica:
- Más conectada
- innovadora
- Preparada para las nuevas demandas del mercado energético
Con este encuentro, Prominsa busca dar continuidad a una visión empresarial basada en la cooperación, el fortalecimiento de sus vínculos comerciales y el desarrollo de soluciones que contribuyan a la evolución del sector eléctrico.