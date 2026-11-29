Sandra Infante y Anya Damirón, junto a Theo. ( CORTESÍA DE ALISS )

La imaginación y la narración de cuentos se convierten en protagonistas de la temporada navideña con "La Fábrica de Historias Aliss", una iniciativa de la cadena de tiendas Aliss que busca crear espacios de encuentro y entretenimiento para las familias dominicanas.

La propuesta, protagonizada por la escritora y cuentacuentos dominicana Anya Damirón y Theo, el oso navideño de la marca, ofrece una experiencia gratuita en la que niños y adultos pueden compartir historias y acercarse al mundo de la literatura a través de la imaginación.

El primer encuentro tuvo lugar en la sucursal de Aliss ubicada en Metro Plaza Charles Sumner. La programación continuará durante noviembre y diciembre en otras tiendas de la cadena.

Sandra Infante, gerente de país de Aliss República Dominicana, explicó que la iniciativa responde al concepto navideño de la marca, "Siempre Juntos", con el que buscan propiciar experiencias para compartir en familia.

"Queremos que las familias encuentren en nuestras tiendas un espacio para compartir y disfrutar juntas. Esta primera edición navideña de ´La Fábrica de Historias Aliss´ nos permite acercar a los niños y a sus familias al mundo de Theo y a la magia de los cuentos", expresó.

Theo y el mundo de los cuentos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/hector-santana-alonso-santana-y-yoely-castillo-6c26d541.jpg Héctor Santana, Alonso Santana y Yoely Castillo. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/laura-romero-ian-diaz-e-ivan-diaz-54f1ae30.jpg Laura Romero, Ian Díaz e Iván Díaz. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/marisela-then-mila-paulino-y-olivia-perez-then-045ed2e3.jpg Marisela Then, Mila Paulino y Olivia Pérez Then. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/paulo-fulgencio-y-luis-fulgencio-078244f4.jpg Paulo Fulgencio y Luis Fulgencio. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ ›

La experiencia tiene como personaje central a Theo, el oso navideño de Aliss, quien protagoniza una historia narrada por Anya Damirón. A través de este relato, los pequeños podrán explorar la imaginación y disfrutar de una actividad que también invita a los adultos a conectar con la magia de las historias.

Más allá de la temporada navideña, "La Fábrica de Historias Aliss" está concebida como una iniciativa permanente que podrá desarrollarse en distintos momentos del año, incorporando nuevos relatos y experiencias dirigidas al público familiar.

Con esta propuesta, la marca amplía su oferta de actividades más allá de la experiencia de compra y apuesta por espacios de entretenimiento, creatividad y conexión familiar, especialmente durante una época del año asociada con los encuentros y las tradiciones compartidas.