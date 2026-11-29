Franklin Soriano, Carmen Quijano, Leonardo Aguilera y Gladialisa Pereyra. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El Centro Cultural Banreservas Zona Norte celebró su primer aniversario con un concierto del reconocido acordeonista El Prodigio, en una velada que puso en primer plano las raíces musicales del Cibao y reunió a artistas, gestores culturales, periodistas, autoridades provinciales y colaboradores de la entidad financiera.

Durante la actividad, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó el papel de la cultura en el desarrollo de la sociedad y reafirmó el compromiso de la institución con la promoción del arte y el conocimiento.

"En Banreservas estamos convencidos de que el desarrollo de una nación no se mide únicamente por sus indicadores económicos, sino también por su capacidad de preservar su historia, promover el conocimiento y estimular la creatividad", expresó Aguilera.

El ejecutivo aseguró que la entidad continuará fortaleciendo la programación artística y educativa del centro, con el propósito de ampliar el acceso de niños, jóvenes y familias de Santiago y otras localidades del Cibao a distintas manifestaciones culturales.

Asimismo, reconoció el trabajo del equipo del espacio, encabezado por Gladialisa Pereyra, y agradeció el respaldo de los artistas, gestores culturales y de la comunidad santiaguera durante estos primeros doce meses.

El merengue típico como protagonista

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/whatsapp-image-2026-11-29-at-103116-am-6c11c2c6.jpeg El merenguero típico, El Prodigio (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La celebración tuvo como atractivo principal la presentación de El Prodigio, quien ofreció un recorrido musical por el merengue típico, género estrechamente vinculado con la identidad cultural de la región Norte.

El acordeonista interpretó temas como "Arroyito cristalino", "Lo tuyo e´ mío", "Raquel", "Los algodones" y "Ven", entre otras composiciones que animaron a los asistentes.

Un año de programación cultural

El Centro Cultural Banreservas Zona Norte abrió sus puertas el 29 de noviembre de 2025, tras la restauración del emblemático Hotel Mercedes, inmueble histórico de Santiago recuperado por iniciativa del presidente Luis Abinader y ejecutada por el Banco de Reservas. Su inauguración contó con la presencia del mandatario.

Desde entonces, el edificio se ha convertido en escenario de exposiciones, conciertos, temporadas teatrales, talleres y encuentros destinados a promover el talento nacional y acercar el patrimonio cultural a nuevos públicos.

Entre las actividades desarrolladas durante su primer año figuran las exposiciones dedicadas a Domingo Batista, Minerva Mirabal, Persio Checo y Danilo de los Santos; la conmemoración de los 30 años del Grupo Fotográfico de Santiago; la Temporada de Teatro Banreservas y la Feria Popular de las Artes.

A esta agenda se suman conciertos de jazz y música típica, talleres infantiles y artesanales, así como conversatorios y encuentros con artistas y gestores culturales de Santiago y otras provincias del Cibao.