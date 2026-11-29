Imca conmemoró los 30 años de la presencia de los lubricantes Mobil en República Dominicana, marca de la que es distribuidor autorizado desde 1996. La celebración reunió a representantes de ambas empresas para reconocer la trayectoria de esta alianza y la confianza de los clientes que han acompañado su desarrollo en el mercado local.

Durante el encuentro, Pedro Esteva, presidente de Imca, y Fernando Valerio, director país de la empresa, expresaron su satisfacción por los resultados alcanzados a lo largo de estas tres décadas, en las que Mobil ha ampliado su cobertura en los segmentos automotriz y de flotillas, así como en actividades vinculadas con la:

Construcción

Minería

Agroindustria

Transporte

Generación de energía

Los ejecutivos también agradecieron la preferencia del mercado dominicano, que, según destacaron, ha contribuido a posicionar a Mobil como la marca número uno de lubricantes en el país. La oferta se ha acompañado de respaldo técnico y servicios especializados dirigidos a las necesidades de los distintos sectores.

Por su parte, José Torres, Distributor Business Consultant de ExxonMobil México, manifestó su satisfacción con el trabajo desarrollado por Imca para fortalecer la presencia de Mobil y convertirla en una marca preferida por los consumidores dominicanos. Asimismo, reiteró el respaldo de ExxonMobil a la operación local.

Innovación y productividad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/omar-batista-sergio-soto-y-fernando-valerio-4dad753e.png Omar Batista, Sergio Soto y Fernando Valerio. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La conmemoración también sirvió para presentar la visión de la marca de cara a las próximas décadas, en un mercado que avanza hacia el uso de lubricantes prémium, el mantenimiento predictivo y el análisis de aceites como herramientas para mejorar el rendimiento de los equipos.

En ese contexto, Mobil busca continuar ampliando su presencia mediante productos de mayor desempeño, soporte técnico especializado y soluciones que contribuyan a elevar la confiabilidad de los activos y reducir el costo total de operación de sus clientes.

La estrategia contempla mantener el acompañamiento a los sectores productivos del país, con énfasis en la innovación, la eficiencia y las relaciones comerciales de largo plazo.

Con este aniversario, IMCA y Mobil™ reafirman su apuesta por el mercado dominicano y por el desarrollo de soluciones que respondan a las nuevas exigencias de productividad de las industrias.