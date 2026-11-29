Estudiantes becados y representantes institucionales. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Un total de 30 jóvenes de la provincia de Azua recibirán becas para estudiar inglés durante seis meses, como parte de una iniciativa impulsada por Karpowership Dominican Republic y Entrena, orientada a fortalecer las competencias de la juventud y facilitar su acceso a nuevas oportunidades educativas y laborales.

La entrega se realizó en un acto celebrado en la Alcaldía Municipal de Azua, en el marco de Youth Power: Transformando Jóvenes, Impulsando Vidas, un programa financiado por Karpowership e implementado por Entrena.

Los beneficiarios recibirán formación intensiva a través de Invenio Speaks, plataforma de aprendizaje de inglés de Entrena, con la meta de alcanzar el nivel B2 al finalizar el programa.

La iniciativa incorpora el dominio de un segundo idioma a una propuesta de capacitación que contempla formación en habilidades para la vida, preparación socioemocional, capacitación técnica y orientación para el empleo.

María Elisa Jiménez, especialista de Comunicación Corporativa de Karpowership Dominican Republic, explicó que el propósito del programa es contribuir al desarrollo de capacidades que permitan a los jóvenes construir mejores perspectivas de futuro.

"Una empresa que forma parte de una comunidad también debe preguntarse qué oportunidades ayuda a crear para quienes viven allí. Con Youth Power, junto a Entrena, trabajamos para que los jóvenes de Azua fortalezcan sus capacidades y puedan construir su futuro con más herramientas. Esa es la clase de aporte que queremos hacer en la provincia", expresó.

Formación vinculada al mundo laboral

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/jovenes-participantes-d8f486be.jpeg Jóvenes participantes. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La plataforma Invenio Speaks ofrece contenidos prácticos que relacionan el aprendizaje del inglés con situaciones cotidianas del ámbito académico y profesional, como participar en reuniones, redactar correos electrónicos, desenvolverse en entrevistas de trabajo y establecer contactos.

Además, permite acceder a las lecciones desde distintos dispositivos y descargar contenidos para continuar estudiando sin conexión a internet.

Diana Peña, especialista de Educación de Entrena, destacó la importancia de que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones concretas.

"Aprender un idioma cobra sentido cuando se puede usar fuera de la plataforma. Queremos que los jóvenes puedan llevar lo aprendido a situaciones concretas, ya sea al presentarse a una oportunidad, continuar sus estudios o comunicarse en un entorno nuevo. Que el inglés forme parte de su preparación para esos momentos es el valor de esta formación", señaló.