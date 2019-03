$!Solo 12 provincias fueron al cierre del Desfile de Carnaval por disgustos

El cierre oficial del Desfile Nacional de Carnaval concluyó este domingo en medio de un conflicto y con grandes ausencias. A la actividad solo asistieron comparsas de 12 ó 13 provincias de las 32 que tiene el país, lo que deslució el acostumbrado evento cultural, al cual se dan cita miles de personas a disfrutar de su vistosidad.

Reyes Moore, director general del carnaval, ofreció la información a Diario Libre.

“Realmente solo vinieron al Desfile Nacional unas 12 ó 13 provincias y el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional”, indicó.

Dijo que entre las provincias que no estuvieron presentes en el tradicional evento, que se celebra el primer domingo de marzo en la avenida George Washington (Malecón), del Distrito Nacional están: Puerto Plata, Barahona, Santiago, Baní, Pedernales, Montecristi, La Vega, Bonao, entre otras.

Moore indicó que las ausencias se dieron debido a un disgusto generado por unos reclamos que “ese ministerio no estaba en condición de solventar”.

El funcionario acusó a la Federación Dominicana de Carnaval (Fedoca) de “inducir” a las comparsas de los pueblos a no hacer acto de presencia.

“Bueno, se ausentaron varias provincias porque desde las diferentes pueblos hubo gente que no quiso venir al desfile porque las condiciones que se les imponía a ellos no les satisfizo. Ellos aspiraban a otros parámetros y, entonces, a través de una federación de carnavaleros que hay indujeron a esas provincias a no venir al desfile nacional”, dijo.