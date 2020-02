$!Vickiana: “Solo me faltaban cinco minutos ya para morir”

La cantante Vickiana está de regreso a la escena y la noche de este viernes actuará en un concierto que con motivo del Día de San Valentín protagonizará en el Hotel Barceló Santo Domingo, junto al bachatero José Manuel Calderón y al vocalista Henry García.

Al participar en el Streaming Libre de Diario Libre que se transmitió por Facebook, la artista aseguró que luego de que le hicieran dos cateterismos cardiacos el pasado año y le colocaran cuatro stents para agilizar el flujo sanguíneo en su corazón, ve la vida de otra manera.

La intérprete de “Jardín prohibido” y “La sufrida”, entre otros temas, fue recibida en la redacción de este diario con un aplauso y de inmediato respondió de buen ánimo las preguntas de los periodistas y del público.

—Nos sentimos muy bien de verla tan recuperada. El público se mantuvo pendiente de la evolución de su salud. ¿Cómo se siente?

Me siento bien gracias a Dios. Muy agradecida de papá Dios porque solo me faltaban cinco minutos para morir. Los médicos actuaron rápido, la doctora Ureña y mi cardiólogo Bautista actuaron a tiempo. La verdad que el pueblo se volcó en oraciones y cuando se pidió la sangre aparecieron muchas personas, incluso norteamericanos, estoy muy agradecida.

—¿Qué pensó luego de que tuvo conciencia?

Todo fue increíble. Llegué de emergencia y me llevaron a cuidados intensivos, luego del cateterismo, cuando abrí los ojos le di las gracias a mi hija, a mi esposo y de inmediato comencé a hacerles chistes. Desperté con la “pámpara prendía”, hasta la doctora no lo podía creer porque estuve al borde de la muerte. Le dije doctora, pero no hay que ser tan aburrido para morirse. Pero papá Dios quiso que yo estuviera aquí. Luego del infarto me dio un edema pulmonar, algo que es peor, y eso por poco me mata. Lo mío es un milagro y ahora yo estoy como redescubriendo la vida. Ahora en Navidad, por ejemplo, el di gracias a Dios porque pensé que no le iba a dar una probadita a papa Dios, pero pasé la Navidad con mi gente celebrando la vida. Ahora yo miro las cosas distintas y digo “de lo que me iba a perder”. La verdad que es lindo, es como un resurgir. Le agradezco a Dios de mi existencia, a mi pueblo, a la prensa que estuvo tan pendiente de mi salud. Estoy muy agradecida a todos, sobre todo de las oraciones porque el poder de la oración me sacó debajo de una patana...

—¿Cómo ha sido el proceso de recuperación para usted? Inicialmente se habló de que tenía que estar en reposo...

Bueno, me colocaron cuatro stent y estoy llevando un tratamiento. Hay que cuidarse señores, chequearse el colesterol, porque yo decía que no tenía, pero la doctora me dijo que uno puede estar como una hebra de hilo y tener colesterol alto. Así que ya lo saben, estén atentos.

—Vickiana, luce muy linda. ¿Cómo lo logra?

Yo llegué al Show del Mediodía (ayer) y una de las muchachas que trabajan allí me ve pasar y preguntó que quién era esa muchachita porque iba con zapatos bajitos. La miré y le dije soy yo... eso fue muy lindo. Pero todo eso se logra con la actitud que uno asume ante la vida, de ser activo, eso es muy importante.

—¿Usted ve la vida con otro color?

Sí. Aunque yo he estado con otras situaciones en varias oportunidades, papá Dios me dio dos oportunidades. Primero me hicieron un cateterismo y luego otro... solo Dios pudo hacer el milagro.

—¿Cómo están sus expectativas de cara al concierto de este viernes 14?

Me siento llena de ánimo, llena de fuerza y le pido a Dios que todo salga bonito, que me dé la misma fuerza que he mantenido en el escenario. A mi gente que siempre me apoya, los necesito ese día porque fueron varios meses fuera. Estará con José Manuel Calderón y Henry García, dos artistas excelentes.

—Este concierto marca su retorno definitivo a los escenarios. ¿Tiene más conciertos?

Así es. A partir de ahora y gracias a Raphy D’Oleo que ha armado estos conciertos, voy a seguir. A la gente que nos apoye. El show tendrá su rutina de chistes. Luego de esta presentación iremos a Higüey.