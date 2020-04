$!Steve Aoki rompe dos años de silencio junto a Maluma, Sting y Backstreet Boys

Dos años sin emitir una palabra duró el DJ estadounidense Steve Aoki, por lo menos musicalmente hablando.

El artista estadounidense de origen asiático rompió su silencio discográfico con 'Neon Future IV', un álbum de 27 canciones que incluye colaboraciones con grandes nombres de la música como el legendario Sting, el reguetonero colombiano Maluma, la banda Backstreet Boys y la actriz Zooey Deschanel.

"Este disco proyecta cómo veo el futuro", confesó Aoki en una entrevista desde su casa en Las Vegas (EE.UU.), en donde se mantiene aislado con un grupo de amigos y creadores por la pandemia del COVID-19.

"Esta crisis mundial que ha desatado el coronavirus ha solidificado mi visión del 'Neon future', un futuro en el que el mundo está conectado y los seres humanos trascienden sus cuerpos con la ayuda de la inteligencia artificial y, quién sabe, viven para siempre", reflexionó el artista.

"Yo soy un optimista y considero que los seres humanos vamos a seguir usando la tecnología para expandir nuestra creatividad y para mejorar nuestra calidad de vida y aumentar nuestras comunicaciones unos con otros", señaló Aoki.

Justamente, esta oportunidad de pensar en su futuro le ha hecho volcarse a una visión más global, que en su nuevo disco se evidencia en una constelación de estrellas como Alok de Brasil, Alan Walker de Noruega, Monsta X de Corea del Sur, Lay Zhang de China, Tory Lanez de Canadá, Agnez Mo de Indonesia, el británico Sting y Maluma de Colombia.

"Las colaboraciones son como el cemento entre las baldosas, que son mis temas individuales", completó. Eso sí, no todos sus invitados son figuras de la música: La estadounidense Deschanel es una reconocida actriz y el israelí Yuval Harari es el autor de 'Sapiens', uno de los libros favoritos de Aoki que cuenta la historia de la humanidad. De hecho, la canción 17, 'Homo Deus', está inspirada en su libro 'Homo Deus: A Brief History of Tomorrow'.

"Muchos de los artistas invitados son mis amigos", reveló Aoki, mientras que otros, como Sting, son personas con las que siempre quiso trabajar, añadió.