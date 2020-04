Sujeto Oro 24: "Estuve en falta y creo que cumplí con las leyes"

A más de un mes de ser blanco de críticas por violar el toque de queda, el cantante de merengue de calle conocido como Sujeto Oro 24, admitió su responsabilidad y volvió a pedir disculpas públicas por su acción.

En una entrevista con el espacio radial Alofoke radio show, el controversial exponente de merengue urbano, quien fue apresado por espacio de 24 horas, reconoció que no actuó bien.

"No me gustaría que esos oficiales pasen por un mal momento. Pero, yo le doy las gracias a la Policía Nacional y a la Fiscalía por portarse de esa manera y aplicar las normas como van y seguimos para alante. En verdad, falté, me salía, amanecí preso y pagué mi multa. Estuve en falta. No había necesidad de hacer eco a esos niveles, pero estuve en falta y creo que cumplí con las leyes", señaló.

Además de la prisión, el cantante urbano tuvo que pagar una multa y realizar trabajos sociales, además los policías que le derjaron ir fueron sancionados.