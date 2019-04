$!Tamara Martínez y sus motivos para revelar que le pegaron “cuernos”

Mensaje textual de Tamara

“Veo muchas preguntas por la publicación de ayer, a veces uno usa las redes para desahogarse y no se da cuenta de a cuantas personas le puede llegar un mensaje, yo soy un ser humano común como cualquiera que hago mis rabietas, a las que pueden quedarse calladas y tranquilas cuando algo de esto pasa las felicito y las envidio, que porque lo publico? Porque prefiero ser cuernua que pasar por idiota, que si lo voy a dejar? No sé, esa decisión hay que sentarse a pensarla porque hay muchas cosas en juego, yo los cuernos no los tomo personal, no creo que un hombre le pega cuerno a una mujer porque esta sea fea o floja, se los pega porque ellos son así, no todos pero la mayoría, a veces como seres humanos debemos ponernos en los zapatos de los demás porque a todas nos puede pasar (y a todos). PD: la foto ridícula de familia feliz no la publique yo, él tiene mis claves y yo las de él, y también la tiene una empleada mía”.