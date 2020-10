$!“Te amo, Papi Joe”: la emotiva despedida de la hija de Anthony Galindo, exintegrante de MDO

Anthony Galindo decidió acabar con su vida tras una depresión que se agudizó con la pandemia del coronavirus.

El exintegrante de bandas emblemáticas como del grupo MDO, Kumbia Kingz, Proyecto Uno o la última etapa de la boyband puertorriqueña Menudo, llevaba casi una semana hospitalizado tras un intento de suicidio luego de un periodo de depresión, según lo dio a conocer su familia.

El artista venezolano padecía esta enfermedad, “a causa de los estragos provocados por la pandemia del COVID-19 en la pujante industria, el arte, espectáculo y profesión en general, que han sido muy afectados ante el confinamiento y cese de actividades en vivo”, informó su familia en un comunicado.

A través de su cuenta de Instagram la familia también indicó que Anthony “estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión”.

En medio del dolor, su hija Elizabeth, a quien procreó con la puertorriqueña Michelle Matos, se despidió de él con un emotivo mensaje y una selección de fotos de ambos cuando niña.

“Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y oraciones que he recibido durante estos pasados días. Uno jamás piensa que una tragedia llegaría a la familia de uno. Mi corazón recuerda a mi papá como un hombre alegre y divertido y eso es lo que me llevó de él. A pesar de que por la distancia no pude compartir con él en estos momentos tan difíciles, mis pensamientos y mi corazón siempre estarán con él”, escribió la joven de 20 años en su perfil de Instagram.

Destacó la alegría con la que siempre recordará al cantante venezolano, además dijo sentirse tranquila, por lo que le deseó un buen descanso.

"Le agradezco infinitamente el haberme dado la vida y espero que papá Dios lo reciba en sus brazos y que en el cielo siga llevando la alegría que siempre lo caracterizó. Estoy tranquila y en paz. Acepto la voluntad de Dios y sé que estarás en un mejor lugar. Seguiré llevando tu legado como tu hija y espero hacer un buen trabajo. ¡Te amo, Papijoe! Descansa en paz que yo estoy bien. Tu hija, Ely", concluyó.