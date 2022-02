“Las cosas extraordinarias”, ficción que trata la realidad de la salud mental y sus efectos

Con “Las cosas extraordinarias” el director Ismanuel Rodríguez adapta la exitosa obra de Duncan Macmillan para hacer de una tragicomedia un evento teatral inmersivo. Es aquí que la reconocida actriz Xiomara Rodríguez guía al público a través de un monólogo interactivo en el que se lidia con temas como la depresión y el suicidio, pero sin dejar a un lado la esperanza ni la búsqueda por aquello que la da sentido a la vida. Ahora Ismanuel, Xiomara y el psiquiatra Yino Martínez comparten su parecer de esta experiencia teatral.

¿Cómo un actor se prepara para lo inesperado cuando su obra depende de la interacción con el público?

Xiomara Rodríguez: Lo inesperado es mi diario vivir. Cuando se da clases a estudiantes, tú no sabes qué esperar del estudiante. Los niños, los adolescentes tienen ese improntu de manera natural, a parte de los dos años y medio que estudié teatro de improvisación. Yo creo que eso me capacita para poderle hacerle frente a cualquier situación que surja dentro del escenario. No estamos exentos de las sorpresas, así que yo voy con las herramientas necesarias para salir adelante. Ya el director me dijo que tengo el caballo por las riendas así que a mí me toca decidir hacia dónde va. Yo estoy lista para esto. Esa es una de las cosas extraordinarias que yo voy a escribir en mi lista, que el público no sepa si ellos son el personaje o si el personaje soy yo.

¿Qué tan difícil fue mantener el balance entre contar una historia de forma orgánica y compartir información que sea científicamente precisa?

Ismanuel Rodríguez: La realidad es que el trabajo escénico era para mantener la organicidad del actor. Es un trabajo que se hace con el actor a nivel emocional. Precisamente, el texto está escrito de una forma que promueve o facilita ese trabajo orgánico del actor, tiene unos datos inspirados en la investigación del escritor. En efecto, está basados en datos estadísticos sobre la incidencia del suicidio en las mayores ciudades del mundo y en el mundo entero entre adolescentes y personas de cualquier edad. Es una alta incidencia que posterior a la pandemia se dispara. Entonces este texto toma una relevancia que facilita una organicidad, o que el actor sea orgánico, porque se puede sentir muy identificado con la situación ya que no estamos hablando del pasado o que no nos toca de cerca. Todos hemos sufrido en algún momento una depresión o hemos tenido cerca a alguien que lo ha sufrido y podemos verdaderamente sentir lo que es eso en carne propia y podemos expresarlo de forma orgánica en un escenario.

¿Este tipo de obra son una herramienta ideal para borrar los estereotipos erróneos que la gente tiene sobre la depresión y la salud mental?

Yino Martínez: Por supuesto que sí, mientras más se hable del tema, menos tabú esrá hablar al respecto y qué mejor manera de hacerlo que a través del arte. En este caso, a través del teatro, que es una excelente herramienta de psicoeducación. En este caso en particular, esta obra trata del suicidio, que es un tema que debe abordarse desde un enfoque preventivo y yo creo que esta obra cumple con ese propósito porque se trata de una manera en la que el público presente puede adquirir herramientas para identificar alguna situación de salud mental de ellos o de alguien cercano y acudir o de alguna manera buscar ayuda. Eso es lo que se necesita porque el estigma es lo que hace que las personas eviten o no vayan a buscar esa ayuda tan importante para su salud mental y lamentablemente, esto hace que se complique y en algunos casos termine en tragedia. Este tipo de iniciativa ayuda bastante y el teatro siempre ha servido para transmitir mensajes y que mejor manera de utilizarlo en esta ocasión que sea para algo que nos afecta como sociedad.

¿Por qué es que en esta obra la participación del público es tan importante?

Ismanuel Rodríguez: Hay un gran debate entre las personas que en el mundo entero han actuado o dirigido “Las cosas extraordinarias”: ¿Es “Las cosas extraordinarias” un monólogo o es un monólogo asistido por parte de los espectadores? En efecto, es un monólogo interpretado en esta ocasión por Xiomara Rodríguez, que es una excelente actriz, pero asistido por todo el público que va a participar. Eso es fundamental porque todos los demás personajes y todas las demás intervenciones van a ser interpretados por el público de forma muy divertida.

¿Qué fue el proceso de establecer la esencia de un personaje tan volátil?

Xiomara Rodríguez: Gracias a Dios, el proceso no ha sido tan complicado gracias a la ayuda del director. Él me ha llevado de la mano tras cada escena, tras cada subida y bajada que tiene el texto y esto ha facilitado de una manera magistral mi trabajo, pero sin el estilo de dirección de un director como Isma había sido un poco más complicado.

¿Tuvieron que hacerle algunas alteraciones a la historia de Duncan Macmillan para hacerla más digerible para un público dominicano?

Ismanuel Rodríguez: Cuando uno presenta un texto internacional ante un público potencial, tiene que tomar en cuenta que se está hablando de un público que tiene una idiosincrasia, que tiene una cultura específica y mi trabajo como director y como intérprete es hacer que esa pieza sea accesible ante la idiosincrasia y el conocimiento de ese público potencial. Así que, en efecto, si se acerca el texto con las equivalencias exactas de esa comunidad, te lo van a apreciar.