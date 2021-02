$!¡Al teatro! Reabre el Guloya con la obra “Pinocho”

Con las nuevas disposiciones implementadas por el Gobierno ya se puede volver al teatro, claro, con las debidas medidas de prevención y distanciamiento.

Es por esto que la sala Otto Coro del Teatro Guloya reabrió sus puertas con todos los requisitos y la pieza estelar será “Pinocho”, en seis únicas funciones para mayores de 13 años, del 13 al 28 de febrero del 2021.

El actor y director Claudio Rivera expresó: “El teatro me bendice, porque me permite, a través de las máscaras de Yepeto y Pinocho, decirnos las verdades que todo hijo desea preguntar a su padre, y las respuestas que todo padre no se atreve a decir a su hijo”.

Las interpretaciones están a cargo de Claudio Rivera y Dimitri Rivera, quienes magistralmente conectan con la historia de manera divertida y social que genera diversas emociones. La dramaturgia es del propio Rivera a partir de la novela original de Carlo Collodi, así como la dirección del montaje.

Los horarios para visitar el Teatro Guloya son sábados y domingos de 3:00 p.m.