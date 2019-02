$!Alicia Machado: “Las mujeres famosas son muy bonitas hasta que dicen que no”

Rocío Figueroa

SANTO DOMINGO. Desde que ganó el concurso de belleza Miss Universo en el año 1996, y tras la controversias que vivió a causa de su aumento de peso y sus enfrentamientos con Donald Trump, Alicia Machado se convirtió en una defensora del feminismo. Machado confiesa que siempre ha sido una mujer empoderada y por eso los monólogos que interpretará para los dominicanos en la obra “Divinas”, a estrenarse el próximo 23 de febrero en el Teatro La Fiesta, del Hotel Jaragua, muestra su creencias personales. La actriz conversó con DL para compartir detalles de este nuevo trabajo.

—Esta sería tu primera vez en teatro para RD. ¿Cómo te sientes?

Estoy súper contenta de estar en República Dominicana en una obra de teatro. Llevo muchos años haciendo teatro y este es un proyecto muy feminista, sirve para el empoderamiento de la mujer. Es una obra ambientada en los años 50, precisamente porque en esa época comenzaron muchos movimientos feministas en el mundo. Cada una interpreta unos varios monólogos sobre diferentes situaciones y al final tenemos varias escenas todas juntas. Será muy divertido.

—¿Piensas que el feminismo en nuestra época se ha llevado al extremo?

No, al contrario. No hemos llegado al extremo, ahora es que falta. Lo que pasa es que los hombres se están empezando a asustar, se están dando cuenta que aquí no se trata de un tema de superioridad o inferioridad, aquí todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y todos tenemos los mismo derechos y las mismas libertades. La mujer ha sido maltratada, abusada y violentada desde que el mundo existe. Creo que se trata de respetar a las mujer. Ya estamos en un punto en el que no creo que las nuevas generaciones estén dispuestas a tolerar más agresiones y la falta de igualdad. Esta obra tiene contenido feminista, pero hablamos de una forma muy divertida, no agredimos a nadie. Pienso que muchos hombres van a salir de la obra pensando y reflexionando.

—¿Te consideras una figura controversial?

A las artistas y las mujeres famosas cuando expresamos lo que pensamos nos quieren tachar de controversiales. Las mujeres famosas son muy bonitas hasta que dicen que no. Hay un refrán que dice “Calladita te ves más bonita”, pero nosotras en la obra decimos “Calladita no te ves más bonita”. Siempre he sido yo, he tratado de mostrar mi forma de ser. Aprovecho para recordarle al público que soy famosa desde que tengo 17 años, y ahora soy una señora de 41. Obviamente me ha tocado crecer frente a las cámaras. Todos pasamos por etapas y los artistas no somos una excepción, entonces siempre he sido yo misma, quizás ahora tengo un poquito más claro lo que siempre he sido. Creo que nací empoderada. Vengo de una madre empoderada, de unas abuelas empoderadas, entonces creo que ser empoderada es ser simplemente ser tú misma y no permitir que te abusen. No permitir que te maltraten o que te dañen bajo ningún concepto.