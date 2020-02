$!Basilio Nova: “Mi madre quería que yo fuera policía”

“César, tenemos que hablar” es la obra teatral con la que el actor y director Basilio Nova celebra sus 45 años en las tablas.

La producción teatral que protagonizará junto a la experimentada Elvira Taveras, quien también dirige el montaje subirá al escenario este jueves en la sala Nova Teatro para agotar una temporada.

Basilio Nova comenzó en el teatro en 1974 en Villa Juana. A partir de ahí forma parte de un movimiento cultural que contribuyó a la formación de una nueva generación de profesionales y de un nuevo público.

“Tengo una vida de manera ininterrumpida en la que ha abordado el teatro como actor, productor, director, como dramaturgo... cuando miro par atrás recuerdo que mi pasión era la arquitectura, pero cuando llegó el momento de estudiaren la universidad había cambiado de opinión al escoger a la sociología, sin embargo tampoco la terminé porque me inscribí en la Escuela de Arte Dramático. En el teatro me he quedado. Todo lo que soy, todo lo que se, lo soy por el teatro, una profesión que me ha llevado pro todo el territorio nacional”, comentó el director de la Fundación Teatro Cucaramácara.

Siente mucha satisfacción de lo que ha logrado y del aporte a la actividad teatral. En su viaje en la escena ha llegado a lugares tan lejanos como China. “No me queda más que la satisfacción, porque mi madre lo que quería era que yo fuera policía. He tenido mis programas de radio y televisión, así como la experiencia junto a grandes figuras como Freddy Beras Goico, Yaqui Núñez del Risco y Rafael Corporán de los Santos, entre otros. Y una grata vivencia como profesor de teatro”.

En escena

Desde este jueves a las 8:30 de la noche estrenará la comedia “César, tenemos que hablar”, original del español Alberto Miralles. El texto tiene una versión de Elvira Taveras, una obra que invita al diálogo entre la pareja y se desarrolla con una temática que atrapará al público en Nova Teatro desde este jueves y hasta el sábado, en su primera temporada.