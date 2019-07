$!“Jesucristo superstar”

Obra espiritual

Según los productores, el espectáculo se adentra en la psicología de Jesús y el resto de personajes desde el punto de vista de su discípulo Judas Iscariote, quien es retratado como una figura trágica descontenta con la dirección que ha tomado la doctrina de su maestro. “Plantea un enfrentamiento político y personal entre los dos, algo que no está reflejado en la Biblia”, afirman. Aunque es una adaptación libre de los Evangelios, toca la espiritualidad y la gracia de lo divino. El maestro Amaury Sánchez, quien estará dirigiendo la banda en vivo, como en todos sus musicales, comentó a Tiempo Libre que la figura que representa Jesús se puede adaptar perfectamente a los tiempos que vivimos en la actualidad.

Javier es Jesús

Con una nutrida experiencia en los musicales desde que era un niño, Javier Grullón tiene ahora la responsabilidad de encarnar a Jesús de Nazaret.

Amaury Sánchez vio en él muchísimas cualidades. “Uno tiene que buscar una asociación visual de acuerdo a las edades de los personajes. Jesús murió a los 33 años. JJ Sánchez, quien hace de Judas, al igual que todos los apóstoles son contemporáneos con él”, sostiene.

Pero lo que más valora el destacado director musical es que “Javier es un artista polifacético que puede hacer de todo”.

Para él, el público no puede perderse la pieza porque “estamos representando la pasión de Cristo y el juicio más importante de la humanidad”.

Tal cual la obra de Broadway, aquellas famosas canciones como “Heaven on their minds”, “Everything’s Alright” o “This Jesus Must Die”, serán interpretadas por los actores.

Según Sánchez, la música, al igual que las actuaciones, transmiten todas las sensaciones. “Es un clásico del teatro musical con una música fabulosa. Entiendo que es la mejor manera de llevar el mensaje”, concluye.

Una mirada a los últimos días de Jesús y sus mensajes es la dosis teatral del fin de semana.