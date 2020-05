$!Las vecinas de los kms; una serie dominicana hecha a través de Zoom

View this post on Instagram

Una serie Dominicana hecha a través de Zoom en tiempos de confinamiento. @la.teatrera @bryanterrero @robelitzaperez @diana.mqz @johannamgonzalez @solanyimuriel @charleneblancob @cindygalanr @cinthia.almonte @kavalcas @palomapalaciosc #LasVeciKms #igtv #serieinstagram #instacool #instafilms #webserie #vecinas #confinamiento #covid19 #igtv #actrices #RepublicaDominicana