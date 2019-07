$!“Los Monstruos” se apoderan de Bellas Artes este finde

Un mensaje a la familia

Para Juancito Rodríguez es el momento perfecto para montar esta obra en el teatro local porque toca el tema de la familia. “Claudio y Sandra son dos padres súper posesivos a quienes la vida les está enseñando a dar clases a dos hijos que son especiales. Ellos los quieren cuidar de una sociedad que va en decadencia por el crimen, las redes, la inseguridad...”, explica Rodríguez sobre “Los monstruos” que está dedicada a los primerísimos actores Delta Soto e Iván García Guerra.

Sobre la elección de los actores, el veterano teatrista confesó sentirse a gusto con Frank Ceara y Carolina Rivas porque derrochan talento y profesionalismo. “Cuando Frank me da a conocer la obra me dijo que quería a Carolina, porque es histriónica, tiene muchas condiciones corporales, vocales y actorales. Me siento feliz por el resultado y sé que será del agrado del público”, concluye.

Los actores también recuerdan los ‘monstruos’ de su pasado. Descúbrelo en Bellas Artes.