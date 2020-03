$!¡Luz es Marilyn!

Meterse en la piel de una figura de la dimensión de quien en vida fue Marilyn Monroe es un gran reto para cualquier artista. Actuación, baile y canto se conjugan en el personaje. Luz García tiene este fin de semana una gran prueba actoral en el Palacio de Bellas Artes con “Marilyn Monroe, última llamada”.

El texto del dramaturgo Antonio Melenciano reúne en el escenario desde el pasado jueves a más de 15 profesionales de la actuación que prometen convertir la producción en una gran puesta en escena.

“Han sido unos meses intensos, de mucho trabajo porque ciertamente es una obra retadora porque comprende diferentes aristas de la vida de Marilyn Monroe. Se trata de un estreno mundial de Antonio Melenciano en el que el personaje va relatando su historia de vida en sus 16 personajes junto a bailarines que estarán en el escenario. Situaciones desde su infancia, pasando por la adolescencia, adultez hasta su muerte”, relató la presentadora y actriz.

Para Luz García, Melenciano ha realizado una excelente labor como escritor al plasmar la vida de la sex-symbol norteamericana. “Logró un levantamiento histórico impresionante que sintetiza la vida de Marilyn en una hora y treinta minutos. Me parece una labor titánica”.

Luz es una mujer que no se detiene ante las propuestas para asumir cualquier personaje sin importar lo que eso conlleve. “Yo hasta he soñado con Marilyn... en mi vida no existe un no, siempre me he enfrentado a lo que me resulta difícil o complicado, ni siquiera en los cumpleaños de mi hijo Miguel Angel he cantado feliz cumpleaños, para decir que es la parte más complicada que me ha tocado. No es un musical, pero tendré que interpretar varias canciones, pero independientemente de eso he sentido mis miedos por la cantidad de personajes. He tomado clases de baile, de canto... esa mujer se ha apoderado de mi cuerpo en los últimos meses”, comentó en son de broma.