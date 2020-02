Luz García, el conteo regresivo para encarnar a Marilyn Monroe

El gran reto de Luz García

La conductora y productora del espacio “Noche de Luz” declaró a DL que más que nervios, siente la inquietud de asumir este nuevo reto, en el que ha tenido que prepararse de forma intensa física y vocalmente, pues cantará, al igual que Marilyn.

“Yo he tratado de dar lo mejor de mí, con muchísima disciplina, sobre todo para que el público se lleve la mejor impresión. Lo he hecho con humildad esperando que el espectador quede satisfecho”, manifestó.

“Happy Birthday, Mr. President”, es una breve interpretación que hizo Marilyn al presidente John F. Kennedy en un teatro de Nueva York, siendo esto una de las leyendas sobre su vida.

Luz García reaccionó entre risas que cantar ha sido lo más difícil. “Nunca he cantado, ni Happy Birthday para mi hijo, lo cual es lo más difícil de todo, pero me he preparado”, indicó.