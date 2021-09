$!“Moulin Rouge!” y “The Inheritance” triunfan en los Tony

Retrasada por la pandemia, la ceremonia comenzó con una enérgica interpretación de “You Can’t Stop The Beat” del elenco original de “Hairspray!” en Broadway. Jennifer Holliday también subió al escenario para ofrecer una versión inolvidable de “And I’m Telling You I’m Not Going” del musical “Dreamgirls”.

El especial en vivo también incluyó a David Byrne y el elenco de “American Utopia” interpretando “Burning Down the House” ante una multitud de pie y aplaudiendo. Byrne les dijo que tal vez no recueden cómo bailar después de tanto tiempo, pero que podían intentarlo.

John Legend y el elenco de “Ain’t Too Proud” interpretaron “My Girl” y “Ain’t Too Proud to Beg”, y Josh Groban y Odom Jr. cantaron “Beautiful City” de “Godspell”, que le dedicaron a los educadores. Ben Platt y Anika Noni Rose interpretaron “Move On” de “Sunday in the Park with George”.

Para las nominaciones de este año había apenas 18 obras de teatro y musicales elegibles de la temporada 2019-2020, una fracción de los 34 espectáculos de la anterior. Normalmente hay 26 categorías competitivas; esta vez hubo 25 con varias mermadas.

La última ceremonia de los premios Tony fue en 2019. El virus obligó a los teatros de Broadway a cerrar abruptamente el 12 de marzo de 2020, lo que aniquiló todos los shows y la temporada de primavera. Varios reabrieron recientemente, incluidos los llamados tres grandes “Wicked”, “Hamilton” y “The Lion King”.