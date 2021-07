$!Murió el dramaturgo Ángel Mejía

Falleció este sábado el dramaturgo Ángel Mejía, quien hace poco tiempo fue sometido a varias cirugías en el Centro Metropolitano de Especialidades Médicas ubicado en Los Alcarrizos.

Al confirmar el deceso de su amigo, el dramaturgo Basilio Nova resaltó a Diario Libre que la primera vez que su amigo visitó el centro clínico fue para someterse a una cirugía de vesícula, pero que posterior a eso surgieron otras complicaciones que provocaron que fuera operado en otras cuatro ocasiones.

Contó que su salud se deterioró rápidamente y que estuvo un mes ingresado en la unidad de terapia intensiva de la clínica.

“Angel Mejía es para un hermano de lucha. Era mi hermano y era un sentimiento mutuo. Lo conocí en Villa Juana cuando dirigía un grupo de poesía coreada en el Colegio Hermanos Deligne, posteriormente incursionó en el teatro con la creación de lo que denominó Hombre Escena”, comentó.

Al recordar el paso por la vida de su entrañable amigo, explicó que también fue el creador del Teatro Chispa y fue el ideólogo del Movimiento Cultural de Villa Juana. Fundó el centro cultural Narciso González en Villa Juana, luego de que le propuso en 1986 al ingeniero Rafael Pérez Martínez su construcción, como intercambio a la labor que se realizaba en la comunidad cuando comenzaron los trabajos para dar paso a nuevas edificaciones. Nos reunió a todos los teatristas del barrio, creando la Fundación Teatro de Villa Juana. No aceptó apartamentos, ni dinero, ni otro tipo de recompensa por la labor que hicimos para la remodelación, sino que se construyera un teatro”, manifestó.

Basilio Nova informó que aún no disponía de detalles de las honras fúnebres y que se disponía a visitar la clínica para acompañar a la viuda y a los familiares.

De su trayectoria

Nació en Sabana Grande de Boyá el 1ro. de marzo de 1955. De1 1991 a 1997 dirigió la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes, institución de la que fue también profesor de actuación antes de pasar a formar parte del Consejo Presidencial de Cultura donde creó el Centro Coordinador de las Artes Escénicas (1997-2000).

Ganador del Premio Casandra como Mejor Actor en 1989, Premio Talía de Plata como Mejor Actor de Reparto en 1991 y Premio Talía de Plata como Mejor Productor Infantil en 1984, siendo merecedor de otras 7 nominaciones como actor, productor y director escénico.

Recorrió escenarios de Puerto Rico, New York, México, República Dominicana, Colombia y Venezuela, siendo elogiado por The New York Time por su actuación en el Public Theatre por la obra Sueño de una noche de verano.

En el campo gráfico fue responsable de ilustrar numerosos libros educativos y fue el Productor Ejecutivo y Diseñador del CD RO0M Sistema Nacional de Cultura de la República Dominicana, un proyecto multimedia de la Secretaría de Estado de Cultura y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI.

En abril de 1999 realizó su primera exposición gráfica, en el Centro Cultural Prats Ventós de la Ciudad Colonial.

Fue responsable Nacional del Portal de la Cultura de América Latina y el Caribe, de la Oficina Regional de UNESCO y actualmente dirige el Sistema Nacional de Escuelas Libres, programa de la Secretaría de Estado de Cultura que da servicios de formación artística a 7 mil jóvenes, niños y amas de casa en 48 localidades del país.

En su proceso de formación ha incursionado en varias disciplinas, entre las que se encuentra la pintura y escultura, a la cual dedicó tres años en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se inició en la fotografía de la mano de Wifredo García en los talleres de Casa de Teatro y aprendió a manejar programas digitales de diseño en el Instituto Nacional de Informática y otros centros.

Debe su formación actoral al venezolano Rómulo Rivas y su preparación como director teatral a Boris Kowloski, del Teatro Real de Estocolmo. Realizó un diplomado en gestión cultural a través de la UASD y el Centro de Superación para la Cultura de Cuba.

Es también egresado del Curso Formación Metodológica para Facilitadores de la Formación Profesional, de INFOTEP.

Participó en conferencias e impartió talleres en la Universidad Eugenio María de Hostos de Nueva York, Universidad Iberoamericana, en Santo Domingo y Universidad de Magdalena en Colombia.

Dirigió durante cinco años los talleres de teatro y títeres para niños en Casa de Teatro. Ha publicado trabajos de investigación en las revistas Conjunto, de cuba, El Público, de España, así como en Vetas, Ventana y Areíto de República Dominicana y Tramoya de Miami. Es autor de “Aprender a Aprender, módulo de educación artística para maestros de básica en la República Dominicana”.

Su experiencia como gestor y administrador cultural incluye la dirección de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes de 1991 a 1997 y la dirección del Sistema Nacional de Escuelas Libres del Ministerio de Cultura de 2004 a 2013, labor por la que recibió el galardón Personalidad Cultural 2008 que otorga el Ministerio de Cultura.