$!“Viuda.com Tour”: El regreso de Charytín

La intérprete de “Exceso de equipaje” subirá a la sala principal del Teatro Nacional mañana sábado 31 de agosto a las 8:30 de la noche con su espectáculo de Stand up Comedy “Viuda.com Tour”.

Un show musical

En una única función de “Viuda.com Tour” Charytín Goico conjugará en un musical con ‘Stand up Comedy’ humor, anécdotas y baile. Es la primera vez que realiza un espectáculo de este tipo y se hace acompañar del guion de Waddys Jáquez, la dirección artística del experimentado Guillermo Cordero, la producción general de Néstor Caro con la productora Big Show Pro y los looks que la engalanarán fueron diseñados por Giannina Azar.

En una reciente visita a DL, Goico declaró que no será una biografía, aunque tocará momentos importantes de su vida con mucho humor. “Contaré lo que le pasa a cualquier viuda”, dice.

Por años tenía en mente participar en un show de “Stand up Comedy” para un público grande, porque lo considera distinto a los musicales, un género insignia en su larga carrera artística. “Este espectáculo tiene un significado especial para mí. Siento que es un renacer. Hace tres años atrás yo no me imaginaba haciendo esto”, reflexionó.

En el show cantará y bailará en escena con un equipo de ocho bailarines. La música es responsabilidad de Antonio González. Dentro de los invitados están confirmados los humoristas Felipe Polanco (Boruga) y Cuquín Victoria, quienes echarán mano al repentismo.

El productor Guillermo Cordero soñó con montar un show para Charytín Goico. Fue en su juventud que viendo a la “Rubia de América” en presentaciones se enamoró de trabajar en el arte.

“Ella se está preparando para este combate. Está tomando clases de canto y de baile. Creo que es uno de los shows más lindos que yo le he hecho porque tiene el humor como columna vertebral además de los invitados. El público va a recibir un show precioso, divertido y sumamente profesional”, resaltó Cordero.

El productor Néstor Caro informó que “Viuda.Com Tour” no se quedará en RD. Se encuentran en negociaciones para llevar el proyecto a Puerto Rico y Estados Unidos. Caro valoró los aportes de la estrella de la televisión. “Creo que Charytín es un activo del país y de América. Tenemos la expectativa de que ruede en ciudades muy importantes”, adelantó.