$!Waddys Jáquez: “Lo mío con el teatro fue un veneno lento, constante y certero”

—Si Waddys fuera un acrónimo representaría...

“Wadraturgo” o en tal caso un “Docudramante”.

—¿Lo tuyo con el teatro fue amor a primera vista o veneno lento?

Veneno lento, constante y certero.

—¿Te gusta improvisar o eres más de método?

Método. Soy “StanislavGrotowskiano”.

—La mejor obra que has visto en tu vida...

Afrodita y el juicio de Paris, de la compañía española: Fura Dels Baus.

—Una línea o frase favorita de una obra.

“No soporto una lentejuela más” (Zaza. Pargo, Los pecados Permitidos).

—La mayor metida de pata en el escenario ha sido...

Haciendo un personaje para Aidita Selman, cuyos textos eran en inglés, ya que se presentaría para un grupo de promotores turísticos de USA. Se me olvidó el inglés. Creo que solo dije Hello! y Good night!

—Escribir, dirigir o interpretar, ¿con qué te quedas?

Escribir. Ver cómo esa información se convierte en historias y personajes que luego cobran vida, salen de tu cabeza y son capaces de presentarse por cuenta propia delante de otros mortales para hacerlos reír, llorar, reflexionar, amar, odiar, o simplemente perder el tiempo, no tiene precio. El riesgo siempre será ponerle voz a cada personaje respetando su independencia y sabiendo que no debes hablar tú sino él, siempre.

—¿Cómo te describen tus amigos?

Letal, soñador, loco, tonto y solidario. Depende del día y la hora.

—¿Dónde eres más feliz?

Quizás no es el lugar sino el clima. Donde quiera que haya un día gris, lluvia y un poquito de frío seré feliz.

—¿Quién ha sido tu mayor influencia?

Teatralmente el grupo Gayumba de Manuel Chapuseaux y Nives Santana. De ellos aprendí la importancia del minimalismo, y el uso y resignificación de los elementos. Algo que es una constante en mis trabajos.

—¿Cuál es tu mayor arrepentimiento profesional?

Fue en 2005, con la producción artística de los premios Casandra. “Me comieron las bestias”. No escuché mis instintos, no sabía cómo usar un látigo, no diferencié los lobos de las ovejas, no sabía que las ideas se defienden con las viseras.

—¿Lección aprendida?

Quizás, lo bueno de toda esa experiencia, es que regresé siendo más fuerte, entendiendo que, a la hora de crear un producto artístico, la misión de un productor es defender el resultado a toda costa y caiga quien caiga. Irónicamente, con el tiempo, muchos de mis “errores” se convirtieron en tendencia y fueron relanzados con “novedad” por otros productores. Han pasado 16 años y aquí estoy, he ganado un montón de premios después de eso, pero pienso que el mayor de todos es “el respeto de la industria y todos los artistas de este país”.

—Si fueras un personaje de ficción, ¿quién serías?

¡Yo sería Batman! Con todo ese dinero, además de ayudar a pila de gente, podría crear un equipo de superheroínas y héroes cotidianos que nos ayuden a salir de la delincuencia que estremece a esta media isla desde hace muchos gobiernos.

—¿Quién te gustaría que interpretase la historia de tu vida?

¡Un buen actor! Puede ser de donde sea, pero que sea bueno, por favor. Sería terrible que recuerden tanto drama, humor y dolor con un mal intérprete.

—¿A qué sigues temiendo después de tantos años?

¡Al amor! Jajajaja.

—¿Has descubierto durante esta pandemia alguna cualidad oculta que tenías?

¡Puedo soportar 8 inyecciones al día! Lo descubrí cuando estuve interno por un mes en estado crítico.

—¿Preparado para una 3ra. temporada de DGT?

¡Yes! Absolutamente. Súper contento de ser parte de esto y ansioso por conocer nuevos talentos.