$!Techy Fatule: “Decidí quitarme todas las máscaras y ahora canto lo que me sale del alma”

Techy es de esas artistas jóvenes que no necesitan mucha introducción, pues echó los dientes, literalmente, sobre una tarima. Pero, lograr el reconocimiento como artista, especialmente como cantautora, no le cayó del cielo a pesar de venir de una familia de famosos.

Las críticas a su trabajo fueron duras, pero nunca perdió el deseo de hacer música. Así lo confesó en rueda de prensa virtual en donde habló de su nueva canción “Todo”, un tema que afirma es un sueño para ella.

“Esta canción yo no quería dejarla ir porque significa mucho para mí. “Todo” es lo que yo soñaba hacer, no es una canción que tu dirías este va a ser un gran éxito, para nada. Pero dije, esto es lo que yo quiero y así es que lo vamos a hacer. La verdad que el resultado ha sido tan lindo para mí, porque suena tan atemporal. Quisimos sacarlo para cerrar este ciclo, porque ya es tiempo de seguir creciendo”, afirmó sobre el tema cuyo video estrena el próximo jueves y estará en las demás plataformas digitales el viernes.

La pandemia también agarró a Techy fuera de base, por lo que se tuvo que poner creativa para lograr un video, y por suerte de ella, su directora de cabecera es precisamente su hermana Karla Fatule, pero esta vez la familia se tuvo que unir para lograrlo. Su esposo es el modelo del video; Javier Grullón ayudó a grabar con un Iphone y Karla se la ingenió para usar la casa de Techy como locación.

“Es un video muy creativo, pero para mí lo más importante que muestra es la unión. Representa mostrar mi familia ante los valores inversos que vivimos hoy en día, pues nosotros siempre nos mantenemos muy unidos y ese es un mensaje muy bonito que le falta al mundo. El video es muy orgánico, tal como yo me lo imaginé”, adelanta.

Para Techy con “Todo” se cierra una etapa en su carrera, pero piensa mantenerse fiel al estilo que le costó encontrar. “Al principio siento que me perdí, salté a algo que yo entendía que debía hace, pero tuve que quitarme todas esas máscaras y expectativas de mí misma. Ahora digo lo que soy y canto lo que me sale del alma”, confiesa sin tapujos.

Para finales del año espera entregar nuevo disco y para dicho álbum se encuentra trabajando junto a la destacada compositora argentina Claudia Brant, quien ha colaborado con grandes estrellas como Luis Fonsi, Sin Banderas, Laura Pausini, Alejandro Sanz, entre muchos otros. “Como artista siento que debo ir evolucionando, hacer cosas diferentes. Llegué a Los Ángeles a escribir y fue tan mágico lo que ocurrió que decidimos hacer un álbum nuevo”.

Adelanta que este nuevo rumbo no incluye un cambio radical. “Hice un pacto conmigo misma. Yo hice mis intentos y fracasé porque no era yo, estaba haciéndolo para satisfacer a la gente, porque era lo que estaba sonando o lo que entendía que a la edad mía era lo que tenía que hacer. Yo entendí que tenía que ser como soy. Va a entrar gente y se va a salir el que no pertenezca, pero yo no voy jugar con mi autenticidad, y a pesar de que estoy haciendo un disco nuevo, con productores nuevos, ellos también me aceptan como soy. Me celebran lo que soy, por eso entiendo que este es un cambio de rumbo, con otros sonidos, pero con mi mismo estilo. Siempre voy a tratar de ser congruente con lo que soy como artista, como persona, como mamá, como todo”.

Esa misma coherencia le impide montarse en una corriente por ser lo que está de moda. “En un disco mío no cantaría reguetón. Quizás en alguna colaboración, si me invitan a cantar con alguien puede ser. No es un material que haría yo”.