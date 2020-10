$!Tercer intento de Carlos Silver de romper record Guinnes

"RD no se rinde", así se promociona el tercer intento del cantautor dominicano Carlos Silver de romper el récord Guiness de más horas cantando.

De acuerdo a una valla promocional el evento se realizaría del 15 al 19 de diciembre.

En 2016 y 2019 Silver intentó sin éxito batir la marca de 105 horas de interpretación musical que hizo el indio Sunil Waghmare en 2012.

La primera vez logró la hazaña pero al no contar con la presencia de los jueces de Guiness no fue validado, mientras que en la segunda oportunidad, le fueron restados los minutos que duró sin cantar o no se escuchaba por detalles técnicos, por lo que tampoco consiguió la hazaña.