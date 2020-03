Thalía explota contra el presidente de México

La cantante y actriz Thalía arremetió contra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien incitó a los mexicanos a salir a las calles, comer en los restaurantes y en efecto seguir con su vida normal pese a la pandemia de coronavirus a nivel mundial.

Thalía no aguantó y compartió su parecer mientras escuchaba las declaraciones del mandatario. “¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! Todos entendemos que los profesionales de la medicina están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas", expresó.

“Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible. Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país", escribió la intérprete.

"No está bien agruparnos. No debemos salir porque no sabemos si estamos infectados, por lo tanto podemos seguir esparciendo el virus sin ni siquiera saberlo. Recuerden pueden tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas”, le respondió Thalía al presidente de su país que manda a los mexicanos a no guardar la cuarentena “porque apenas estamos en una fase inicial”, según AMLO.

“¡Paren y quédense en casa!”, exigió la cantante al finalizar el video.

El presidente de México ha sido bombardeado de comentarios negativos por su accionar.