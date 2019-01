$!“The Upside” debuta y destrona a Aquaman del primer sitio

Kevin Hart no va a presentar los premios Oscar, pero al menos aparece en la película que encabeza las taquillas del fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

La cinta “The Upside”, protagonizada por Hart y Bryan Cranston, superó las expectativas y debutó con 19,6 millones de dólares, de acuerdo con estimados de los estudios el domingo.

El sólido estreno de “The Upside” empujó a “Aquaman” al segundo puesto luego de tres semanas en la cima. El fin de semana, “Aquaman” rebasó los 1.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

“The Upside” debutó luego de varias semanas de un drama de los premios Oscar, centrado en Hart. El comediante se retiró el año pasado como presentador de la ceremonia, apenas días después de haber sido nombrado, cuando se negó inicialmente a disculparse por viejos tuits homofóbicos.

No es posible decir si toda esa atención ayudó a elevar el perfil de “The Upside”, una versión de la comedia francesa del 2012 “Los Intocables”, aunque seguramente no hizo daño. Las ventas de boletos para la cinta fueron casi el doble de lo pronosticado.

La película de Neil Burger, cuya producción costó 35 millones de dólares, tiene a Hart como un exconvicto que se convierte en el cuidador de un escritor parapléjico (Cranston).

Abriendo en tercer puesto estuvo la película de aventuras caninas “A Dog’s Way Home”, con 11,3 millones de dólares.

La cinta de ciencia-ficción de Keanu Reeves “Replicas” debutó con apenas 2,5 millones.

Las dos mayores ganadoras de los Globos de Oro el domingo pasado _”Bohemian Rhapsody” y “Green Book”_ recibieron un impulso en las taquillas. La biografía de Freddy Mercury, que incrementó su presencia en las salas de cine con centenares de proyecciones con el púbico cantando las canciones, subió 35%, con 3,2 millones de dólares. “Green Book” subió 16%, con 2 millones en su novena semana.

Un par de contendientes a premios también extendió su presencia en las salas de cine. La película “On The Basis of Sex”, sobre la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsberg, recaudó 6,2 millones en su tercera semana. “If Beale Street Could Talk”, una adaptación de una novela de James Baldwin, recaudó 2,3 millones de dólares.

A continuación, las cifras calculadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según la firma Comscore. En caso de estar disponibles, las cifras internacionales más recientes de viernes a domingo se incluyen entre paréntesis. Las cifras finales de Estados Unidos y Canadá se publicarán el lunes.