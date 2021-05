“The Voice Dominicana será una plataforma para el talento nacional”

“No he necesitado escándalos para sustentar mi carrera”

La artista recordó su anterior álbum, “Milly & Company”, con el que fue nominada al Latin Grammy. “Una de las cosas que pude hacer en este tiempo, en el que no tengo disquera, fue precisamente hacer ese álbum para el que conté con la participación de grandes amigos como Anthony Santos, Vladimir Dotel, Gilberto Santa Rosa, Pavel Núñez, o Héctor Acosta, así como un homenaje a la memoria de Casandra Damirón, eso fue una gran satisfacción para mí porque incursioné, además del merengue, en la bachata, el son y bolero. Eso fue una cura para mí, poder estar con ellos”.

Con sus 45 años en la música, hoy se toma más tiempo al momento de involucrarse en una producción discográfica porque desea que su música sea un referente en agradecimiento al cariño y respeto que el público le tiene.

“Cuando me dicen reina, pesa porque soy coherente. No he necesitado escándalos para sustentar mi carrera, siempre ha sido a base de sacrificios y logros reales”.