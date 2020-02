$!Todo lo que debes saber de los premios Grammy 2020

La noche más esperada de la música en Estados Unidos ya está al doblar de la esquina. Los famosos ya tienen sus atuendos listos y muchos fanáticos esperan para ver las presentaciones en vivo que siempre suelen ser las más espectaculares del año. Al igual que los Premios Oscar, ganar un Premio Grammy representa un gran hito para cualquier artista, pues es la confirmación de que su música tiene calidad. Esto sigue siendo así, pues a pesar de que muchos artistas logran gran popularidad, venden millones de discos y cuentan con records de reproducciones en las plataformas de streaming, no todo el mundo tiene un Grammy. Con la llegada del Grammy Latino esta brecha se redujo, pero si recordamos que íconos como Freddie Mercury, Bob Marley, Raphael y Joaquín Sabina, nunca han tenido un gramófono en sus manos, nos damos cuenta de su valor en la industria musical. Otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, los Grammy de este año están manchados por la controversia, luego de que Deborah Dugan, ex directora ejecutiva de la Academia de la Grabación, denunció que fue acosada sexualmente y que la organización era un “club de chicos” que favorece a sus amigos. Pese a esta controversia, los premios que se realizarán en el Staples Center de Los Ángeles, serán transmitidos por TNT a partir de las 8 de la noche. Como presentadora, repite por segundo año la cantante Alicia Keys, quien logró gran aceptación con su participación en 2019.

Presentaciones musicales

Lizzo, Billie Eilish, Ariana Grande, Aerosmith, Blake Shelton, Gwen Stefani, Camila Cabello, Rosalía, Bonnie Raitt, The Jonas Brothers, Tyler, the Creator, H.E.R., Charlie Wilson y Demi Lovato estarán presentandose mañana por la noche.

Los más nominados

Este año es una novata la más nominada. Lizzo tiene ocho, seguida de Ariana Grande, H.E.R, Billie Eilish y Lil Nas X con seis nominaciones. En el caso de Billie Eilish, es la artista más joven (17 años) en recibir cuatro nominaciones en las principales categorías.

Los latinos

Aunque mucho se dice que Rosalía no representa a los latinos, su música definitivamente lo hace. Rosalía es la primera cantante femenina nominada como mejor artista nuevo por un álbum en español. Otros nominados son: Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Bad Bunny, Flor De Toloache, iLe, Joss Favela, Marc Anthony, Luis Enrique, Vicente García, Juan Luis Guerra y Aymée Nuviola.

A diferencia de otros premios, la mayor parte de las categoría se entregan previo al espectáculo en vivo, y por suerte , pues se tratan de 84 categorías en total. Aquí la lista de nominados en las principales categorías: - Álbum del año - “i, i”, Bon Iver “Norman Fucking Rockwell!”, Lana Del Rey “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish “thank u, next”, Ariana Grande “I Used To Know Her”, H.E.R. “7”, Lil Nas X “Cuz I Love You (Deluxe)”, Lizzo “Father Of The Bride”, Vampire Weekend - Grabación del año (interpretación) - “Hey, Ma”, Bon Iver “Bad Guy”, Billie Eilish “7 Rings”, Ariana Grande “Hard Place”, H.E.R. “Talk”, Khalid “Old Town Road”, Lil Nas X presentando a Billy Ray Cyrus “Truth Hurts”, Lizzo “Sunflower”, Post Malone y Swae Lee - Canción del año - Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Lori McKenna, “Always Remember Us This Way” (de la película “Nace una estrella”) Billie Eilish y Finneas O’Connell, “Bad Guy” Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth y Tanya Tucker, “Bring My Flowers Now” H.E.R., Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris y Rodney Jerkins, “Hard Place” Taylor Swift, “Lover” Lana Del Rey y Jack Antonoff, “Norman Fucking Rockwell!” Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pete Kelleher, Benjamin Kohn y Sam Roman, “Someone You Loved” Lizzo, Steven Cheung, Eric Frederic y Jesse Saint John, “Truth Hurts”

- Mejor artista revelación - Black Pumas Billie Eilish Lil Nas X Lizzo Maggie Rogers Rosalía Tank And The Bangas Yola - Mejor video musical - The Chemical Brothers, “We’ve Got to Try” Gary Clark Jr, “This Land” FKA twigs, “Cellophane” Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” Tove Lo, “Glad He’s Gone” - Mejor álbum de rap - “Revenge Of The Dreamers III”, Dreamville “Championships”, Meek Mill “I Am > I Was”, 21 Savage “Igor”, Tyler, The Creator “The Lost Boy”, YBN Cordae - Mejor álbum de rock - “Amo”, Bring Me The Horizon “Social Cues”, Cage The Elephant “In The End”, The Cranberries “Trauma”, I Prevail “Feral Roots”, Rival Sons - Mejor álbum pop vocal - “The Lion King: The Gift”, Beyonce “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish “thank u, next”, Ariana Grande “No. 6 Collaborations Project”, Ed Sheeran “Lover”, Taylor Swift - Mejor álbum de música alternativa - “U.F.O.F.”, Big Thief “Assume Form”, James Blake “i, i”, Bon Iver “Father of the Bride”, Vampire Weekend “Anima”, Thom Yorke - Mejor álbum de músicas del mundo - “Gece”, Altin Gun “What Heat”, Bokante & Metropole Orkest dirigida por Jules Buckley “African Giant”, Burna Boy “Fanm D’Ayiti”, Nathalie Joachim con Spektral Quartet “Celia”, Angelique Kidjo - Mejor álbum pop latino - “Vida”, Luis Fonsi “11:11”, Maluma “Montaner”, Ricardo Montaner “#ELDISCO”, Alejandro Sanz “Fantasía”, Sebastian Yatra