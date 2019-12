$!Tradiciones navideñas dominicanas: orígenes de su riqueza cultural

Y en ese orden, Andújar apeló a los sentimientos por medio de la manifestación culinaria de Navidad. En esta se encuentra el lerén , que es un fruto que se consumía en la época indígena y fue adherido a las fiestas tradicionales. No obstante, está en espacios muy reducidos en la culinaria navideña. “Se vende en las calles, pero su demanda no es muy masiva y se reduce a una tradición muy antigua con poca presencia en la actualidad”, manifestó Andújar.

La Navidad es una época llena de valores, entre los cuales resalta, a parte de la unión familiar, su significación cultural. A pesar de no tratarse de una tradición autóctona del país, sus costumbres y ritos se reproducen con amor y lealtad hacia la dominicanidad y, además, guardan un origen que identifica a los dominicanos como lo que realmente son: una mezcla de razas y etnias.

Ya llegó la Navidad con sus asaltos navideños o aguinaldos

Villancicos navideños

Merengues navideños por Cima Sabor

Los merengues son la principal ambientación de las fiestas y celebraciones navideñas. Con el paso de los años, algunos se impregnaron en la tradición y, sin esos merengues, no es posible celebrarse la navidad.

Intercambio de regalos

Cena de Nochebuena

Misa de Gallos o de los Pastores

El 25 de diciembre es conocido no solo por ser el día de Navidad, sino porque en el país se conmemora el nacimiento del niño Jesús por la iglesia católica. Este día algunas iglesias realizan actividades, niños reciben regalos por parte de Papá Noel o Santa Claus y otros comparten con la familia en sus hogares.

Se celebra a la medianoche del 24 de diciembre y en esta las personas se dirigen a las iglesias católicas a realizar peticiones que no han sido respondidas por el creador para que las tome en cuenta el próximo año.

Preparación de Fin de Año

En este evento la gente comparte la cena con los parientes, aunque no se le atribuye tanta importancia como en la cena de Noche Buena.

Limpiar y pintar la casa, sacar del armario la ropa que no se usará y regalarla son actividades que se realizan antes de recibir el nuevo año. La periodista y folklorista Xiomara Pérez , presentó en su texto “Navidad dominicana: mezcla de lo religioso con las costumbres de los pueblos” que algunas personas queman incienso para purificar el espíritu y otros se realizan baños con diferentes hojas para purificar el cuerpo.

Reyes magos y la Vieja Belén

Para aquellos niños que no fueron premiados el día de Reyes está la Vieja Belén, la cual no tiene fecha definida de llegada, pero, al hacerlo, trae algún presente para el infante.

Tradiciones en peligro de extinción

“Todavía en mi casa, mi abuela siempre pide que pongan lerén en la mesa. Pero eso se ha perdido muchísimo”, contó la antropóloga Fátima Portorreal.

Atribuyó estas acciones a una posible disminución de producción debido a la poca demanda de este alimento y, como se dice en economía, “si no hay demanda, no hay producción”.

Por otro lado, la tradición de tocar tamboras y palos en actividades navideñas es poco vista en la actualidad, cuando, según Portorreal, se llevaba a cabo frecuentemente en la época colonial. “En la época colonial hay datas de que cuando celebraban los negros y negras tocaban tamboras y eso yo no lo he visto ahora. Tocaban tambores en la fiesta de Navidad y los castellanos lo dejaban porque estaban en Navidad. Ahora yo no veo que en Navidad aquí se toque palos y tambores”, manifestó.

Sin embargo, los tambores aún se tocan en los aguinaldos, aunque ya no son tan frecuentes como antes.

La forma en la que se celebraba la Navidad varía con el paso del tiempo, en donde Santa Claus llega a sustituir a los Reyes Magos en algunos hogares, el arbolito al decorativo del nacimiento y nativos procedentes de otros países celebran sus costumbres, como es el caso de los judíos y la Janucá. No obstante, es parte de cualquier tradición la evolución gracias a los constantes cambios de las sociedades a las cuales se pertenece.

“Es oportuno también destacar que estos cambios que sufre la Navidad es parte de una dinámica propia a los hechos culturales que cambian como cambia la sociedad”. – Carlos Andújar.