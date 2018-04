True Thompson, el nombre de la hija de Khloé Kardashian

LOS ÁNGELES. Si traducimos al español el nombre de la bebé de la socialité Khloé Kardashian y el basquetbolista Tristan Thompson tiene como significado “Verdad”, algo que se podría aplicar a la realidad que vive esta famosa madre perteneciente al clan Kardashian.

Justo días antes de nacer, diversos medios internacionales difundieron un vídeo de su novio en alegada infidelidad saliendo de un hotel con una mujer.

Este lunes, Khloé Kardashian, la tercera hija del matrimonio entre Kris Jenner y Robert Kardashian, publicó una imagen en la que reveló el nombre de su hija.

“Nuestra pequeña niña, True Thompson, ha robado completamente nuestros corazones y estamos abrumados con su AMOR. ¡Una bendición darle la bienvenida a este ángel a la familia! Mami y Papi te aman! Esa es la verdad!”, fue el texto que acompañó la imagen del cuarto lleno de globos rosados.

En medio de la controversia, su novio, Tristan Thompson, estuvo en el hospital para el nacimiento de su hija. En el lugar también estaban su madre y sus hermanas. El momento de su maternidad será televisado próximamente para la serie Keeping Up with the Kardashians.