$!Tueska sobre la canción ‘Fuerte’: “Todos hemos pasado por pruebas”

La cantante colombiana Tueska abrazó República Dominicana hace más de una década, luego de su temporada en “Las chicas del can”.

Después ha seguido trabajando en su carrera artística con perseverancia y coqueteando con diversos géneros, entre ellos el merengue y el pop urbano.

Este 2021 presenta una propuesta diferente. Se trata de “Fuerte”, una balada de su autoría lanzada en el mes de abril que habla sobre superar momentos difíciles, y que, lamentablemente, coincidió con la partida de su abuela, a quien le dedicó el tema tras el lanzamiento.

Asimismo, el 4 de junio tendrá una presentación en Chao Café Teatro de Ágora Mall a las 8:00 de la noche donde interpretará todos sus temas populares.

Superar obstáculos

En una llamada telefónica con Diario Libre, María Alejandra Tueska, su nombre de pila, habló con sinceridad sobre la partida de su abuelita, solo tres días antes del estreno.

“El lanzamiento me cayó con mucha tristeza cuando mi abuela murió. Yo la vi por última vez en febrero del año pasado en Barranquilla (Colombia), y tenía un viaje planeado para visitarla (tras permitirlo la pandemia).

Al final, decidí sacar la canción adelante porque ya era un trabajo preparado desde hace tiempo y porque mi abuelita fue una mujer fuerte, luchadora, de muchos valores, y se la dediqué en su honor”, comentó la cantante con voz entrecortada.Reveló que su familiar sufría de diabetes y estaba afectada del Alzheimer y murió de un ataque el corazón.

Dijo que ese tema lo tenía escrito hace tres años, en el 2019, pero que ahora se sentía en el mood de lanzarlo, ya que ha salido adelante frente a situaciones personales difíciles.“Fuerte” forma parte del álbum que está trabajando y que pretendía lanzarlo el año pasado. De la producción musical ha estrenado los sencillos “Mal de la cabeza”, con el urbano Mark B, “Rompecabezas”, “Mardito” con Rosaly Rubio y “Yo pago”.

“Ahora estoy fuerte, lo digo de frente, fue necesario, sufrirte tanto, el miedo está ausente. Ahora soy fuerte, segura y valiente, siempre me levanto, yo sé lo que valgo, y nada me detiene”, reza parte de su composición.

Dice que ahora se siente con el "espíritu fortalecido".

Sobre la pasión por escribir, resaltó que lo hace desde niña: “Yo comencé a escribir antes que cantar. Empecé escribiendo inspiraciones a mi mamá, también de temas que hablaban del amor y el desamor cuando tenía 13 años y sin experiencia, y mi madre dijo –hay que hacer algo con esta niña-, indicando que luego asistió a audiciones como “Factor X”, de RCN Televisión.

Comenta que ha escrito la mayoría de las canciones de su carrera musical, y otras en colaboración con el productor musical Pedro Vengoechea.

Ella no llegó a grabar un merengue escrito por ella, no obstante, recuerda con agrado la canción “Apuesta a mi corazón” con Milly Quezada, escrita por otro compositor.

Sus videos musicales

Algo que la distingue es la inversión y el concepto artístico en sus videos musicales. Por ejemplo, en “Mal de la cabeza” con Mark B se trasladó hasta Bahía de las Águilas, en Pedernales.

Y en “Fuerte”, codirigió su propio trabajo visual mostrando una etapa oscura con flores de otoño y otra fortalecida con una ambientación de primavera.“Yo quiero que cada video sea una pieza de arte. Se trata de inmortalizar en un videoclip lo que uno hace y dice en la canción”, afirma.

“Yo siempre he pensado que uno tiene que hacer lo que le apasiona. A mí me apasiona y me mueve la música, y por eso trato de buscar aliados que me ayuden lo mejor posible, por ejemplo, en la realización de los videos musicales”, agregó.

“Fuerte”, publicado el 18 de abril en su canal de Youtube, cuenta con más de 347 mil reproducciones.De colaboraciones con artistas urbanos desea trabajar con Mozart la Para, Shelow Shaq y dijo que tiene un tema con Melymel, su “urbana favorita”, que aún no ha salido.También destacó el talento de la exponente urbana Tokisha, aunque no está de acuerdo con sus letras.

Situación en Colombia

La cantante colombiana desea que las cosas se resuelvan en su país porque le duele, aunque no viva en su tierra natal.

“El país elige a congresistas que son los que hacen las leyes. Yo no soy activa votando, pero sí me duele mi país. Yo creo que somos lo suficientemente inteligentes para crear una estrategia donde podamos estar mejor representados, y esto aplica para este país (RD), donde tampoco voto todavía porque no me He hecho ciudadana, en algún momento lo haré, y al final eso es lo que uno desea; que las personas que uno elige pa’ que nos representen piensen en el bien común, y que eso se note en las calles, en la gente, en la calidad de la educación, en todo, cuando tú hablas con los niños, los temas que te ponen, en las noticias”, expresa.

Refiere que “cuando uno elige a las personas y uno ve que nada está sucediendo uno se siente frustrado”.

Las protestas que se iniciaron con el Paro Nacional del 28 de abril en Colombia en contra de la reforma tributaria han unido a los artistas y famosos de ese país por el cese de la violencia y la represión policial que han provocado al menos 19 muertos.

Sobre la maternidad

“Yo tengo un instinto natural materno desde que era niña. Aunque no he tenido hijos he tenido la oportunidad de ver crecer a niños que he criado de cerca; me gustan mucho los niños y me encantaría ser madre.Dios sabe cuándo es la cosa, ya eso es cuestión de la naturaleza que suceda: no lo evitaría, no lo estoy evitando, tampoco lo estoy buscando, es decir, cuando Dios quiera”, concluye la intérprete de 31 años.

Ella estuvo casada con su manejador, el empresario Evelio Herrera y protagonizaron un sonado divorcio.

Actualmente Tueska tiene una relación sentimental con el ingeniero José Miguel Florencio.