Un galardón para mantener vivo el legado de la polifacética Nuryn Sanlley

En el tiempo

“Hace falta todo lo que ella hacía. Las obras de teatro. Murió con muchos deseos de seguir trabajando. No hay un día que no pensemos en ella y siempre recibimos el apoyo de la gente que nos escribe”, manifestó.

Merecido reconocimiento

Haffet Saba es un productor artístico que se formó a la sombra de Nuryn Sanlley. Fue junto a la también productora Natacha Rojas, entre otros, una figura clave en el éxito de la hoy fenecida artista.

“En lo personal representa elevar la figura de una mujer que me dio mucho. Me enseñó, me dio la oportunidad, me brindó su familia. Este proyecto significa darle a ella lo que nos dio, es retribuirle y decirle al público que su legado no se quedará dormido en las artes escénicas, en el teatro musical y en el teatro”, reflexionó Haffet Saba.

En los próximos días realizarán reuniones con titulares de dependencias oficiales, así como privadas, con el propósito de escuchar sus sugerencias a fin de que se puedan hacer una entrega justa.